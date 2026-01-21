قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل برد الشتاء يصيب الجهاز التنفسي فقط؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة
دافوس يفتح ملفات الشرق الأوسط الكبرى.. الرئيس السيسي وترامب على طاولة غزة والنيل والشراكة الاستراتيجية | خبير يعلّق
أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع
رياضة

مفاجأة في تصنيف المنتخبات العربية.. تفاصيل

المغرب
المغرب
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تصنيف المنتخبات العربية.

تصنيف المنتخبات العربية.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تصنيف المنتخبات العربية المغرب ٨ علي العالم و الحزائر ٢٨ و مصر ٣١ و  تونس ٤٧ و قطر ٥٦ و العراق ٥٨و السعودية٦١ و الأردن ٦٤ و الإمارات ٦٨ و عمان ٧٨".

وكان قد أثار نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بين منتخبي السنغال والمغرب جدلًا واسعًا بعد نهاية مباراة مثيرة ومليئة بالأحداث المثيرة للجدل، ما دفع بعض المتابعين خاصة المغاربة إلى التساؤل حول إمكانية سحب لقب البطولة من السنغال ومنحه للمغرب.

اقيمت المباراة النهائية في الرباط بالمغرب، ووُجّهت إليها أنظار الجماهير القارية، حيث انتهى اللقاء بفوز السنغال 1-0 بهدف سجّله بابي جاييه في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الأول. 

الجدل بدأ بعد أن ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا هدفًا كان محتسبًا لصالح السنغال قبل أن يحتسب في اللحظات التالية ركلة جزاء لصالح المغرب بعد ارتطام لاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز في منطقة جزاء السنغال عقب تماس مع الحاجي ماليك ضيوف. 

رد فعل فريق السنغال كان حاسمًا في تلك اللحظة، إذ توجه اللاعبون إلى غرف الملابس احتجاجًا على قرار الحكم، مما أثار شكوكًا حول قانونية استكمال المباراة من الأساس، قبل أن يتدخل القائد ساديو ماني لإقناع زملائه بالعودة لاستئناف اللقاء. 

ركلة الجزاء التي حصل عليها المغرب أُسفرت عن فرصة قوية، لكن دياز أضاعها بطريقة “بانينكا” العجيبة، حيث تصدي حارس السنغال إدواردو ميندي للكرة، وهو ما أثار مزيدًا من الانتقادات والتساؤلات حول إدارة المباراة. 

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) على تلك الأحداث ببيان رسمي أدان فيه مجمل ما دار خلال النهائي وأعلن إحالة الواقعة بكامل تفاصيلها إلى اللجنة التأديبية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للوائح. 

هل يتم سحب اللقب من السنغال؟

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي وللاتحاد الدولي فيفا ضد ما وصفته بـ “الأخطاء التحكيمية وعدم الاحترام للروح الرياضية”. 

ومع هذه التطورات، ظهر سؤال يكتسح مواقع التواصل ومتابعي البطولة: هل من الممكن سحب لقب البطولة من السنغال ومنحه للمغرب؟. 

وفقًا لبعض التحليلات التي نقلتها صحيفة المنتخب المغربية، تبرز لوائح الفيفا ومواد النظام القانوني المتعلقة بـ سلطة الحكم وتأثير الانسحاب على نتيجة المباراة، وهي مواد تنص على أن الفريق الذي ينسحب أو يرفض استكمال اللعب يُعتبر خاسرًا بنتيجة اللقاء ويطبق عليه “العقوبات والآثار القانونية والتنظيمية” المترتبة عن الانسحاب. 

بموجب هذه اللوائح، ترى الصحيفة أن النتيجة القانونية يجب أن تُحتسب لمصلحة الفريق الآخر (المغرب)، حتى مع وقوع أحداث انسحاب رمزية من السنغال، ما يعني ـ نظريًا ـ إمكانية اعتبار المنتخب المغربي هو الفائز باللقب وفقًا لقواعد الانسحاب. 

ومع ذلك، فإن هذا التفسير لا يزال خاضعًا لتقييم اللجنة التأديبية للكاف وقرار الاتحاد الدولي (فيفا)، ولا توجد حتى الآن قرارات رسمية تؤكد سحب الكأس أو تعديل النتائج. 

