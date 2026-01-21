أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تنبيها عاجلا لأولياء الأمور
حيث أكدت المدارس أنه تم تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل ، وباقي المصروفات بايصال سداد اخر بالرقم القومي للطالب لمن لم يسبق له سدادها
وقالت المدارس : إنه تم تعديل سيستم الدفع في البريد ، حيث سيتم تحصيل المصروفات بإيصال ، وتحصيل ثمن الكتب بإيصال اخر ، مع العلم بأن هذه الخدمه ستكون متاحة لمدة شهر فقط بعدها سيتم جمع المبلغ كما كان .
وشددت المدارس على أولياء الأمور سرعه السداد خلال الشهر .
وقالت المدارس : كل من سيسدد الان سيكون السداد كامل وليس أقساط .وذلك نظرا لانقضاء الفصل الدراسي الاول.
وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن سداد مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات مؤكدة ما يلي :
- الطلاب الذين قاموا بسداد جزء من مصروفات المدارس الرسمية يتم التنبيه عليه بإستكمال سداد باقي المبلغ بالمدرسة في حالة عدم الدفع بالمنافذ
- الطلاب الذين قاموا بسداد مصروفات المدارس الرسمية ثم سددوا نفس المبالغ بالبريد أو بالجهات التي حددتها الوزارة ، تلتزم المدرسة برد المبالغ التي تم سدادها بالمدرسة بالطرق القانونية المعمول بها
- الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات حتى تاريخه بأي جهة يكون السداد بالمنافذ التي حددتها الوزارة سابقها ويحظر على المدارس قبول قيمة سداد المصروفات الدراسية أو الكتب
- طلاب المرحلة الثانوية يكون السداد عن طريق المدرسة
- سيتم السماح لولي الأمر بدفع مقابل الكتب فقط في مكاتب البريد في حالة دفع المصروفات بأي وسيلة أخرة ولكن في خلال شهر من تاريخه