أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تنبيها عاجلا لأولياء الأمور

حيث أكدت المدارس أنه تم تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل ، وباقي المصروفات بايصال سداد اخر بالرقم القومي للطالب لمن لم يسبق له سدادها



وقالت المدارس : إنه تم تعديل سيستم الدفع في البريد ، حيث سيتم تحصيل المصروفات بإيصال ، وتحصيل ثمن الكتب بإيصال اخر ، مع العلم بأن هذه الخدمه ستكون متاحة لمدة شهر فقط بعدها سيتم جمع المبلغ كما كان .

وشددت المدارس على أولياء الأمور سرعه السداد خلال الشهر .



وقالت المدارس : كل من سيسدد الان سيكون السداد كامل وليس أقساط .وذلك نظرا لانقضاء الفصل الدراسي الاول.



وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن سداد مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات مؤكدة ما يلي :