قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن جبارة ..إليك أفضل هاتف في 2026

هاتف أوبو
هاتف أوبو
لمياء الياسين

أطلقت شركة أوبو أحدث هواتفها الاقتصاديةA6 5G ، مزودًا ببطارية ضخمة، ومعالج ديمينسيت، وشاشة بتردد 120 هرتز، ضمن فئة الهواتف الاقتصادية. 

وذلك بسعر أقل من 200 دولار، يحصل المشترون على اتصال بشبكة الجيل الخامس، ومعيار IP عالي لمقاومة العوامل الجوية، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. إليكم جميع التفاصيل.

هاتف A6 5G

مواصفات هاتف أوبو A6 5G


أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن هاتفها الذكي الجديد ذي السعر المعقول، والذي يتميز بشاشة LCD طويلة مقاس 6.75 بوصة بدقة HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس 240 هرتز، وسطوع يصل إلى 900 شمعة. ويعمل هاتف Oppo A6 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت. ويعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة ColorOS 15 المخصصة.
يتميز هذا الهاتف ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير، تكفي لأكثر من يوم من الاستخدام بشحنة كاملة واحدة. كما يدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. ومن بين الميزات البارزة الأخرى: ماسح بصمة الإصبع الجانبي، ودعم شريحتي SIM، وواي فاي 5، وبلوتوث 5.4، ونظام تبريد VC متطور، ومقاومة للماء والغبار بمعايير IP66 وIP68 وIP69.

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo A6 5G بثلاثة ألوان مميزة. يبدأ سعر الهاتف من 17,999 روبية هندية لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 19,999 روبية هندية، ونسخة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت 21,999 روبية هندية. وفي سياق متصل، كانت الشركة قد أطلقت هاتف Oppo A6 Pro 5G في المنطقة مطلع هذا الشهر.

شركة أوبو هاتف A6 5G الهواتف الاقتصادية شبكة الجيل الخامس بطارية ضخمة كاميرا خلفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

ترشيحاتنا

دعاء ثاني يوم من شعبان

دعاء ثاني يوم من شعبان .. ردده يوفقك ويقضي حاجتك

مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند بدار الإفتاء المصرية

مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند

صورة تعبيرية

هل على الزوجة ذنب إذا كان زوجها يترك الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد