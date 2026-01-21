بقدرة شحن جبارة ..إليك أفضل هاتف في 2026

أطلقت شركة أوبو أحدث هواتفها الاقتصاديةA6 5G ، مزودًا ببطارية ضخمة، ومعالج ديمينسيت، وشاشة بتردد 120 هرتز، ضمن فئة الهواتف الاقتصادية.

وذلك بسعر أقل من 200 دولار، يحصل المشترون على اتصال بشبكة الجيل الخامس، ومعيار IP عالي لمقاومة العوامل الجوية، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. إليكم جميع التفاصيل.

هاتف A6 5G

مواصفات هاتف أوبو A6 5G



أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن هاتفها الذكي الجديد ذي السعر المعقول، والذي يتميز بشاشة LCD طويلة مقاس 6.75 بوصة بدقة HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس 240 هرتز، وسطوع يصل إلى 900 شمعة. ويعمل هاتف Oppo A6 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت. ويعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة ColorOS 15 المخصصة.

يتميز هذا الهاتف ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير، تكفي لأكثر من يوم من الاستخدام بشحنة كاملة واحدة. كما يدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. ومن بين الميزات البارزة الأخرى: ماسح بصمة الإصبع الجانبي، ودعم شريحتي SIM، وواي فاي 5، وبلوتوث 5.4، ونظام تبريد VC متطور، ومقاومة للماء والغبار بمعايير IP66 وIP68 وIP69.

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo A6 5G بثلاثة ألوان مميزة. يبدأ سعر الهاتف من 17,999 روبية هندية لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 19,999 روبية هندية، ونسخة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت 21,999 روبية هندية. وفي سياق متصل، كانت الشركة قد أطلقت هاتف Oppo A6 Pro 5G في المنطقة مطلع هذا الشهر.