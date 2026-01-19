بمواصفات احترافية.. أبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

يتوقع أن تُطلق شركة أوبو هاتفها الجديد عالي الأداء قبل موعد إطلاقه المعتاد.

وبحسب المُسرّب الشهير "ديجيتال تشات ستيشن" ، تُسرّع الشركة إطلاق سلسلة هواتف أوبو K Turbo الجديدة، و من المُخطط أن يكون تاريخ إصدارها في موعد مبكر من سابقتها.

مواصفات هواتف أوبو

تشير الشائعات حاليًا إلى أن هذه السلسلة ستضم طرازين، هما K15 Turbo وK15 Turbo Pro ووفقا للشائعات من التوقع أن يأتي هاتف K15 Turbo Pro بمعالج MediaTek الجديد Dimensity 9500s، مقترنًا بشاشة مسطحة LTPS مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K.

يشير المُسرّب إلى أن حجم الشاشة والمعالج قريبان جدًا مما يُتوقع أن تُقدمه ريدمي في هاتفها الذكي Turbo 5 Max. وهذا يُوحي بأن كلا هاتفي Turbo سيتنافسان في فئة سعرية مُتقاربة.

تعد إحدى الميزات التي قد تساعد أوبو على التميز هي نظام التبريد. تشير التسريبات إلى أن أبرز ما يميز سلسلة K15 Turbo هو مروحة تبريد نشطة مدمجة ومقاومة للماء. ويُقال إن الطراز القياسي سيحتوي على هذا النظام، بالإضافة إلى شاشة أصغر قليلاً بحجم 6.59 بوصة.

ميزات هواتف أوبو

سيستمر هاتف Redmi K100 في استهداف سوق الهواتف التي يبلغ سعرها 4000 يوان ولفتت التسريبات أيضاً إلى استراتيجية شركة ريدمي. وعما إذا كان هاتف ريدمي K100 القادم سيستمر في استهداف فئة سعرية تبلغ 4000 يوان بعد ردود الفعل المتباينة التي حظي بها هاتف K90.

أشار المُسرّب إلى أن هاتف K90 قد حقق مبيعات أفضل من هواتف OnePlus في نفس الفئة السعرية، وحقق أداءً قوياً في الأسواق الخارجية تحت علامة Poco التجارية. ومن المتوقع أن يواصل الجيل القادم نفس مسار التطوير.



على الجانب الآخر أُطلقت سلسلة هواتف Oppo K13 Turbo الحالية في يوليو من العام الماضي بمواصفات قوية، تشمل معالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير، وشحن سريع بقوة 80 واط، وشهادة مقاومة للماء بمعيار IPX9. كما كانت أول هاتف متوسط ​​المدى من Oppo مزود بمروحة تبريد فعّالة