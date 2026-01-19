قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. أبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

هواتف أوبو
هواتف أوبو
لمياء الياسين

يتوقع أن تُطلق شركة أوبو هاتفها الجديد عالي الأداء قبل موعد إطلاقه المعتاد.

وبحسب المُسرّب الشهير "ديجيتال تشات ستيشن" ، تُسرّع الشركة إطلاق سلسلة هواتف أوبو K Turbo الجديدة، و من المُخطط أن يكون تاريخ إصدارها في موعد مبكر من سابقتها.

مواصفات هواتف أوبو

تشير الشائعات حاليًا إلى أن هذه السلسلة ستضم طرازين، هما K15 Turbo وK15 Turbo Pro ووفقا للشائعات من التوقع أن يأتي هاتف K15 Turbo Pro بمعالج MediaTek الجديد Dimensity 9500s، مقترنًا بشاشة مسطحة LTPS مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K.

يشير المُسرّب إلى أن حجم الشاشة والمعالج قريبان جدًا مما يُتوقع أن تُقدمه ريدمي في هاتفها الذكي Turbo 5 Max. وهذا يُوحي بأن كلا هاتفي Turbo سيتنافسان في فئة سعرية مُتقاربة.
تعد إحدى الميزات التي قد تساعد أوبو على التميز هي نظام التبريد. تشير التسريبات إلى أن أبرز ما يميز سلسلة K15 Turbo هو مروحة تبريد نشطة مدمجة ومقاومة للماء. ويُقال إن الطراز القياسي سيحتوي على هذا النظام، بالإضافة إلى شاشة أصغر قليلاً بحجم 6.59 بوصة.

ميزات هواتف أوبو

سيستمر هاتف Redmi K100 في استهداف سوق الهواتف التي يبلغ سعرها 4000 يوان ولفتت التسريبات أيضاً إلى استراتيجية شركة ريدمي. وعما إذا كان هاتف ريدمي K100 القادم سيستمر في استهداف فئة سعرية تبلغ 4000 يوان بعد ردود الفعل المتباينة التي حظي بها هاتف K90.

أشار المُسرّب إلى أن هاتف K90 قد حقق مبيعات أفضل من هواتف OnePlus في نفس الفئة السعرية، وحقق أداءً قوياً في الأسواق الخارجية تحت علامة Poco التجارية. ومن المتوقع أن يواصل الجيل القادم نفس مسار التطوير.


على الجانب الآخر أُطلقت سلسلة هواتف Oppo K13 Turbo الحالية في يوليو من العام الماضي بمواصفات قوية، تشمل معالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير، وشحن سريع بقوة 80 واط، وشهادة مقاومة للماء بمعيار IPX9. كما كانت أول هاتف متوسط ​​المدى من Oppo مزود بمروحة تبريد فعّالة

شركة أوبو هواتف أوبو K Turbo هاتف K15 Turbo Pro سلسلة K15 Turbo هواتف OnePlus

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب السنغال

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

منتخب السنغال

مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

خطورة الدفاية الكهربائية

بها مواد سامة.. أجهزة خطيرة في منزلك تهدد حياتك

وزير التربية والتعليم

برامج تدريبية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية

الأنبا مرقس وليم

الأنبا مرقس يترأس صلاة لقان وقداس الغطاس بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

BMW iX3 M
BMW iX3 M
BMW iX3 M

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد