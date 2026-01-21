قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم أسيوط يتفقد فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى " التعليم من أجل الغد "

إيهاب عمر

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى " التعليم من أجل الغد "  والذى تنفذه إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبرعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  واللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط .


جاء ذلك بحضور محمد زيدان مدير عام إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية والدكتورة منال محمد رمضان منسق البرنامج ومدير مرحلة التعليم الابتدائى بالمديرية  و رمضان متولى موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية وسيد هاشم رئيس قسم التعليم الابتدائى بالمديرية والعشرات من الموجهين المستهدفين على مستوى الإدارات التعليمية .


تابع وكيل الوزارة ورش العمل التى يجرى تنفيذها بمدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات بحى شرق وشاهد فعاليات التدريب من خلال حقائب تدريبية تتضمن الملاحظة الصفية والقيادة المدرسية والتدريس الفعال "معلم الغد " وحاور الموجهين المستهدفين حول أهمية التدريب وصقل خبراتهم ومهاراتهم لمواكبة التحول الرقمى والأساليب الحديثة فى التدريب .


ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط  - جميع الحضور - بضرورة الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبى ومن خبرات المدربين مشيرا إلى دعمه الكامل للبرنامج لتخريج فريق من الموجهين والقيادات المدرسية والمعلمين على مستوى الإدارات التعليمية قادرين على النهوض بمهارات القيادة والملاحظة والتدريس الفعال وربطها بالتكنولوجية الحديثة ضمن خطة وسياسة الدولة للتحول الرقمى ودمج التكنولوجية فى العملية التعليمية .


كما أشاد  " دسوقى "  بالبرنامج التدريبى والقائمين عليه لافتا إلى اهمية البرنامج فى بناء قائد فعال يساهم فى تحسين البيئة التعليمية وتحسين التواصل والتفاعل وتعزيز الثقة فى المعلمين وبناء مهاراتهم التكنولوجية لمواكبة أساليب التكنولوجيا الحديثة وتحقيق نتائج أكاديمية افضل ومواكبة التطورات من خلال استخدام التقنيات الرقمية والتعليم الالكترونى تنفيذا لخطة وزارة التربية والتعليم فى التحول الرقمى وتنفيذ برامج التنمية المستدامة فى قطاع التعليم .

وزارة التربية والتعليم التعليم من أجل الغد التعليم الابتدائى أسيوط القيادات المدرسية دمج التكنولوجية العملية التعليمية

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
جزيرة جرينلاند
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
