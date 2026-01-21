بعد قليل.. محاكمة نائبة سابقة بتهمة دهس شاب بطريق صلاح سالم

تنظر محكمة الجنح، بعد قليل أولى جلسات محاكمة منى جاب الله نائبة سابقة بمجلس النواب بتهمة القتل الخطأ، بعدما صدمت بسيارتها شاب كان يقف على جانب الطريق ما أدى لمصرعه.

تعود أحداث الواقعة عند تلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بطريق صلاح سالم أسفر عن مصرع شاب.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة النائبة السابقة منى جاب الله إثر اصطدام سيارتها بشاب كان واقفا على جانب الطريق، لتأمر النيابة بإخلاء سبيلها وإحالتها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.