محافظ الوادي الجديد: تكثيف الرقابة على الأسواق ومبادرات السلع الغذائية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بمركز الفرافرة مساء اليوم، بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ، ومنفذ الوحدة المحلية في جولة ميدانية للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية ومدى كفاية الأرصدة المعروضة للمواطنين، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال رئيس المركز.

- ضخ كميات كافية من السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان



وتابع توافر مختلف السلع التموينية والغذائية الأساسية، وتكثيف الرقابة على الأسواق ومبادرات السلع الغذائية؛ للتأكد من التزامها بخفض الأسعار، كما شدد على استمرار ضخ كافة السلع بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ومتابعة أرصدة السلع بشكل دوري لضمان عدم حدوث نقص في أي منها.

من ناحية أخرى، كلّف المحافظ الوحدة المحلية للمركز بإنشاء محال تجارية ، ووحدات سكنية بمنطقة ميدان الشهداء عمر عامر، وطرحها للراغبين من أبناء المركز.