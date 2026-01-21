دعوة لتطبيق نموذج الصناديق العقارية السعودية لدعم المطورين وتسريع التنفيذ

دعا المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية ، إلى الاستفادة من التجربة السعودية في إنشاء صناديق عقارية متخصصة لتطوير مشروعات محددة وفق جداول زمنية واضحة.

وأوضح فوزي، أن هذا النموذج يعتمد على ضخ التمويل اللازم للمشروعات منذ المراحل الأولى، ثم التخارج بعد الانتهاء من التنفيذ وتوزيع الأرباح، بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة المشروعات العقارية.

وخلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار فوزى إلى أن هذه الآلية توفر سيولة مباشرة ومستقرة للمطورين العقاريين، وتسهم بشكل واضح في الحد من ظاهرة تأخر تسليم المشروعات، التي تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق.

وأضاف أن وضوح مدة الاستثمار وآليات التخارج يعزز من انضباط السوق، ويمنح المستثمرين رؤية واضحة للعوائد المتوقعة، وهو ما يزيد من مستويات الثقة في المشروعات العقارية.



وأشار فوزي، إلى أن هذه النماذج التمويلية لا تزال غير مفعلة في السوق المصري رغم أهميتها، مؤكدًا أن تطبيقها سيسهم في جذب استثمارات جديدة، خاصة الاستثمارات المؤسسية، ويقلل من المخاطر التمويلية التي تواجه شركات التطوير العقاري.

وأكد أن تطوير أدوات تمويل ذكية ومنظمة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، ودعم استقرار السوق العقاري على المدى الطويل، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع العمراني والتنمية الشاملة.