برلماني: كلمة الرئيس السيسي في دافوس تؤكد ثوابت الدولة المصرية

قال النائب مراد أبو الدهب، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حملت رسائل بالغة الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي، وعكست بوضوح ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار في منطقة تعاني من اضطرابات ممتدة.



وأضاف أبو الدهب أن إشادة الرئيس السيسي بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تحقيق السلام في غزة والمنطقة، تعكس حرص مصر على دعم أي مساعٍ جادة تهدف إلى إنهاء الصراعات وحقن دماء الأبرياء، مؤكدًا أن ترحيب الرئيس بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة يمثل دفعة مهمة نحو التهدئة المستدامة وفتح آفاق أوسع للحل السياسي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على الإجراءات التي اتخذتها مصر على المستويين الجيوسياسي والسياسي خلال السنوات الماضية، يبرز حجم المسؤولية التي تحملتها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ودورها المتوازن في إدارة واحدة من أعقد الأزمات في المنطقة.



وأكد النائب مراد أبو الدهب أن حديث الرئيس عن حرص مصر، على مدار العشر سنوات الماضية، على أن تكون عنصر استقرار في منطقة تعاني من اضطرابات منذ عام 2011، هو شهادة دولية جديدة على حكمة القيادة السياسية، وقدرتها على حماية الأمن القومي المصري، وفي الوقت ذاته الإسهام الفاعل في استقرار الإقليم بأكمله.



وأكد أبو الدهب ، أن مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس، وما تضمنته كلمته من مواقف واضحة، تعكس مكانة مصر الدولية، وتؤكد أنها ستظل ركيزة أساسية للأمن والسلام في الشرق الأوسط.