موقف ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية في المنوفية| متابعة يومية للجان.. وتكثيف العمل لإنجاز المهام المطلوبة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمناقشة واستعراض عدد من موضوعات العمل، وفي مقدمتها ملفات منظومات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح على مخالفات البناء ، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنظومة الأداء أولاً بأول لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور  محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار القانوني للمحافظة ، مديري عموم أملاك الدولة ، التحول الرقمي ، الشئون القانونية ، الاصلاح الزراعي بالمنوفية.

واستهل محافظ المنوفية اجتماعه ، بالتشديد على ضرورة إنهاء ملف التقنين بشكل كامل وتقديم التسهيلات اللازمة واستمرار المتابعة اليومية لأعمال اللجان بهذا الملف الحيوي، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية ولجان التقنين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، مع تحسين مستوى الاداء بملف التصالح على مخالفات البناء وتشكيل لجان ميدانية لمتابعة الموقف أول بأول وبذل المزيد من الجهد وتكثيف العمل لمضاعفة نسب الاداء وتحسين الموقف العام للملف تحقيقاً للصالح العام.

كما تم مناقشة نسب إنجاز ملف المتغيرات المكانية بنطاق المراكز والمدن والاحياء موجهاً بضرورة إنهاء كافة الحالات المتبقية وتشكيل لجان للمرور على المراكز التكنولوجية لتحسين مستوى الاداء مع عمل حملات توعوية للمواطنين من شأنها الحد من تلك المخالفات والتعريف بالقانون بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن ، كما تم استعراض الإجراءات اللازمة بشأن ملفات أراضي الإصلاح الزراعي و التنمية الزراعية لدفع منظومة العمل لتحقيق المستهدف.

واختتم محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد على استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بتلك الملفات مع التعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد والالتزام بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

