نجاح جراحة العظام بمستشفى رأس سدر في إجراء عملية استعدال قدم طفلة

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى رأس سدر إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بفرع جنوب سيناء، في استعدال قدم مفلطحة مرنة لطفلة، باستخدام مسمار حلزوني تحت عظمة الثالوث، وتطويل وتر عضلة السمانة.



قال الدكتور محمد زيدان. مدير المستشفى، إنه حضر إلى عيادة جراحة العظام طفلة لا تتعدى الـ 9 سنوات، وتشكو من ألم شديد منذ سنوات، وعلى الفور جرى الكشف وإجراء الفحوصات اللازمة، وتبين أنها تعاني من إعوجاج شديد بالقدم نتيجة قدم مفلطحة مرنة.



وأضاف مدير المستشفى في تصريح اليوم، أن الفريق الطبي قرر التدخل الجراحي لإستعدال القدم، وقاموا بتجهيز المريضة للدخول إلى غرفة العمليات وإجراء جراحة وتركيب مسمار حلزوني تحت عظمة الثالوث، وتطويل وتر عضلة السمانة، وجرى استعدال القدم .



وأوضح إلى أن الطفلة خرجت من العمليات إلى القسم الداخلي للمتابعة واستكمال العلاج، حتى تحسنت حالتها بشكل نهائي، وخرجت من المستشفى مع التوصية بالمتابعة في العيادات الخارجية وعمل علاج طبيعي.



وأكد أن مستشفى رأس سدر، يسعى دائمًا لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العلمية.



وأشار إلى أن الفريق الطبي الذي قام بالتدخل الجراحي تضمن الدكتور أحمد عادل، أخصائي جراحة العظام، والدكتورعمر عبدالمنعم، أخصائي جراحة العظام، الدكتور إبراهيم محمد عطية، استشاري التخدير، كما تضمن فريق تمريض قسم العمليات حسن صباح حسن، ومحمد خالد، محمد صلاح، ومحمد عصام، ومحمد موسى، ومحمود ربيع.