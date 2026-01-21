مدير أوقاف الوادي الجديد يتابع سير العمل ميدانياً بإدارة مساجد الفرافرة

قام فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، بجولة مرورية موسعة ومفاجئة استهدفت إدارة أوقاف الفرافرة.

واستهل فضيلته الجولة بزيارة تفقدية لمقر الإدارة لمتابعة سير العمل، ومراجعة سجلات الحضور والانصراف ودفاتر اليومية لضمان انتظام العمل الإداري وتقديم الخدمات على أكمل وجه.

وانطلق فضيلته عقب ذلك في جولة ميدانية شملت عدداً من مساجد الإدارة للوقوف على جاهزية بيوت الله، موجهاً تعليمات حازمة بضرورة الانضباط التام بالزي الأزهري والمظهر الذي يليق بمكانة الإمام، مع الالتزام الكامل بكافة الأنشطة الدعوية من دروس وقوافل ومقارئ قرآنية وفق الضوابط المنظمة، والتشديد على استمرار جهود النظافة الدورية.

​وعقب الجولة الميدانية، عقد فضيلة المدير العام اجتماعاً موسعاً مع الأئمة والمفتشين بمقر الإدارة، استعرض خلاله ملامح الخطة الدعوية للمرحلة المقبلة، فاتحاً باب النقاش البنّاء للوقوف على التحديات الميدانية والاستماع إلى مقترحات الأئمة وتذليل أي عقبات تواجههم في أداء رسالتهم.



وفي ختام اللقاء، أكد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح أن المديرية ستواصل تنفيذ مثل هذه الجولات المرورية المفاجئة على كافة الإدارات الفرعية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى ترسيخ الانضباط الدعوي والمؤسسي، وضمان وصول الفكر الوسطي المستنير إلى كافة ربوع المحافظة تحت رعاية وزارة الأوقاف.

