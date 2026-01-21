قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
مدير أوقاف الوادي الجديد يتابع سير العمل ميدانياً بإدارة مساجد الفرافرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

قام فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، بجولة مرورية موسعة ومفاجئة استهدفت إدارة أوقاف الفرافرة.

 واستهل فضيلته الجولة بزيارة تفقدية لمقر الإدارة لمتابعة سير العمل، ومراجعة سجلات الحضور والانصراف ودفاتر اليومية لضمان انتظام العمل الإداري وتقديم الخدمات على أكمل وجه. 

وانطلق فضيلته عقب ذلك في جولة ميدانية شملت عدداً من مساجد الإدارة للوقوف على جاهزية بيوت الله، موجهاً تعليمات حازمة بضرورة الانضباط التام بالزي الأزهري والمظهر الذي يليق بمكانة الإمام، مع الالتزام الكامل بكافة الأنشطة الدعوية من دروس وقوافل ومقارئ قرآنية وفق الضوابط المنظمة، والتشديد على استمرار جهود النظافة الدورية.
​وعقب الجولة الميدانية، عقد فضيلة المدير العام اجتماعاً موسعاً مع الأئمة والمفتشين بمقر الإدارة، استعرض خلاله ملامح الخطة الدعوية للمرحلة المقبلة، فاتحاً باب النقاش البنّاء للوقوف على التحديات الميدانية والاستماع إلى مقترحات الأئمة وتذليل أي عقبات تواجههم في أداء رسالتهم. 
 

وفي ختام اللقاء، أكد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح أن المديرية ستواصل تنفيذ مثل هذه الجولات المرورية المفاجئة على كافة الإدارات الفرعية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى ترسيخ الانضباط الدعوي والمؤسسي، وضمان وصول الفكر الوسطي المستنير إلى كافة ربوع المحافظة تحت رعاية وزارة الأوقاف.
 

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

