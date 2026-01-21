شجاعة معلم تنقذ أسرة بالمنوفية | بدون تردد اقتحم الشقة وأطفأ الأنبوبة المشتعلة

تظل الشجاعة من أنبل الصفات الإنسانية التي تظهر في المواقف الصعبة، حين يقدم الإنسان سلامة الآخرين على نفسه دون تردد، ففي لحظة خاطفة قد يتغير مصير أسرة كاملة بفضل موقف شجاع ونبيل.

ومن أروع صور هذه الشجاعة ما جسده معلم الدراسات الاجتماعية بمحافظة المنوفية، الذي لم يتجاهل الخطر ولم يقف متفرجا، بل تحرك بدافع إنساني خالص حين شاهد اشتعال أنبوبة غاز لدى جيرانه أثناء انتظاره لصلاة الجمعة، فبادر مسرعا لإنقاذ الموقف قبل وقوع كارثة محققة.

وفي هذا الصدد، يقول محمد جمعة، طالب مستر أحمد زهران: "مستر أحمد مدرس دراسات، وفاتح محل أدوات كهربائية، وطول عمره شجاع ومش بيخاف من أي موقف صعب.. دايما بيعلمنا إن الرجولة والشهامة أفعال مش كلام، وإن لازم نساعد اللي حوالينا وقت الشدة من غير تردد".

وأضاف جمعة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "هو شخص محترم جدا ومتواضع ومن أحسن الناس في المنطقة".

واختتم: "ولما شاف الأنبوبة اشتعلت عند جيرانه، مترددش لحظة ولا فكر في نفسه، ومن غير أي خوف جري فورا علشان يطفيها وينقذ الموقف، ودخل من غير تفكير، وكل اللي كان في باله إن مفيش حد يتأذي، وده مش غريب على مستر أحمد اللي دايما قدوة لينا قبل ما يكون مدرس".

لقد أثبت هذا المعلم أن البطولة لا تحتاج إلى منصب أو شهرة، بل إلى قلب شجاع وإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين، فما قام به لم يكن مجرد تصرف عابر، بل رسالة قوية تؤكد أن المعلم قدوة في السلوك قبل التعليم، وأن الشجاعة الحقيقية تظهر في الأفعال وقت الشدائد، وسيظل هذا الموقف الإنساني مثالا يحتذى به في التضحية والإقدام وخدمة المجتمع.

والشجاعة ليست مجرد مواجهة الخطر، بل هي الإقدام على التصرف بحكمة ومسؤولية في لحظات الخطر، حتى لو كان الثمن قد يُعرض حياتك للخطر، وذلك من أجل حماية الآخرين وإنقاذهم من الأذى.