الزراعة: ضبط 58 طن لحوم ومنتجاتها غير صالحة وتحرير 384 محضرا

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية، خلال النصف الأول من يناير الجاري، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات التي نفذتها الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والجهات الرقابية المعنية، أسفرت عن ضبط كمية إجمالية 57,727 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحت الفحص، ومخالفة للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير 384 محضرًا للمخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس الهيئة أن المضبوطات شملت لحومًا بلدية ومجمدة، ومصنعات لحوم، ودواجن، وأسماك، إضافة إلى كبدة مجمدة، ودهون ومخلفات، ورؤوس وأحشاء، مؤكدًا أن هذه الحملات تستهدف إحكام الرقابة على منظومة تداول الغذاء، وضمان وصول لحوم آمنة وصحية للمواطنين.

وأكد الأقنص استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع المحافظات، بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية، للتصدي لأي ممارسات تمسّ صحة المواطن أو تهدد سلامة الغذاء، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم.