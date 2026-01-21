سيد رجب يشارك في دراما رمضان بمسلسلين

بدأ سيد رجب تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل (بحجر واحد) الذي قام صناعه والقائمين عليه بتغيير اسمه منذ أيام إلى (هي كيميا)، الذي يشارك به ضمن السباق الرمضاني المقبل، ويقوم ببطولته بمشاركة مصطفى غريب ومحمد دياب، إخراج إسلام خيري، ومن تأليف مهاب طارق وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

كما يشارك، سيد رجب في السباق الرمضاني أيضاً ببطولة مسلسل (بيبو)، برفقة أحمد بحر (كزبره)، ويقوم باخراجه أحمد شفيق، من تأليف ورشة تامر محسن وانتاج شركة ميديا هاب، وتدور احداثه في إطار اجتماعي انساني يتناول رحلة احد الشباب الذي يجد نفسه في مواجهة واقع قاس يواجه الكثير من التحديات والصعوبات لتحقيق حلمه.

يذكر أن سيد رجب مازال يعرض له في دور العرض المصرية والعربية محققاً إيرادات كبيرة وردود افعال مميزة في أوساط النقاد والجمهور، فيلم (الست) الذي يتناول السيرة الذاتية والإنسانية لكوكب الشرق أم كلثوم، ومسلطاً الضوء على أبرز المحطات في حياتها الفنية والشخصية، وجسد فيه سيد رجب شخصية والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي، وهو من تأليف الروائي أحمد مراد واخراج مروان حامد، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم منى زكي واحمد خالد صالح ومحمد فراج وغيرهم الكثير من ضيوف الشرف.