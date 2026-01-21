عمرو سعد مع المخرج أحمد خالد من كواليس تصوير مسلسل إفراج

شارك الفنان عمرو سعد، صورة له مع المخرج أحمد خالد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام من كواليس تصوير مسلسل إفراج المقرر عرضه في رمضان 2026.

وعلق عمرو سعد على الصورة مازحًا: “لما تسمع كلام المخرج بكل ثقة وتلاقي نفسك فوق”.

طرحت منصة شاهد البرومو الاول لمسلسل "إفراج"، والمقرر ان يخوض من خلاله الفنان عمرو سعد الماراثون الرمضاني.

وشهد البرومو ظهور عمرو سعد وهو يحاول الانتقام من بعض الاشخاص، حيث تضمن البرومو عدد من مشاهد الاكشن.

شخصية عمرو سعد ضمن احداث مسلسل “إفراج”

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "سيد الناس" في رمضان 2025، يجسد عمرو سعد شخصية عباس وهو شاب فقير يسعى لتحسين حياته وسط صراعات ومفاجآت غير متوقعة ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ابرز النجوم والمسلسل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل “إفراج” وقنوات العرض

ويشارك في بطولة مسلسل إفراج" كل من تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر ويعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.