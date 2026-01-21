انتخابات المهندسين.. 21 مرشحًا على منصب النقيب العام و107 على المكملين

أعلن المهندس ماجد المغربي، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة المهندسين، ارتفاع أعداد المتقدمين للترشح على المناصب النقابية، حيث بلغ عدد المرشحين على منصب نقيب المهندسين 21 مرشحًا حتى الآن، وذلك مع اقتراب موعد غلق باب الترشح، المقرر له يوم 25 يناير الجاري.

وأوضح المغربي، أن عدد المتقدمين للترشح على مركز المكملين وصل إلى 107 مرشحين، في دلالة واضحة على كثافة الإقبال والمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف رئيس لجنة تلقي طلبات المرشحين - خلال تصريحات صحفية - أن أعداد المتقدمين لباقي المناصب النقابية جاءت على النحو التالي:

100 مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية.

479 مرشحًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

176 مرشحًا لعضوية مجالس الشعب الهندسية (فوق السن).

117 مرشحًا لعضوية مجالس الشعب الهندسية (تحت السن).

وأشار رئيس لجنة تلقي الطلبات، إلى أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور معتز طلبة، تتابع عن كثب، سير العمل بجميع لجان تلقي طلبات الترشح على مستوى النقابات الفرعية بالمحافظات؛ لضمان انتظام العملية الانتخابية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لها.

وأكد المغربي، أن التقدم بأوراق الترشح، يمكن أن يتم من خلال عمل توكيل، لافتًا إلى أن هذا الإجراء لا ينطبق مطلقًا على عملية التصويت في الانتخابات، حيث لا يجوز التصويت عن طريق أي توكيلات، ويشترط حضور المهندس بنفسه للإدلاء بصوته.

يُذكر أن النقابة العامة للمهندسين قد أعلنت فتح باب التقدم للترشح على المناصب النقابية الشاغرة اعتبارًا من يوم الأحد 11 يناير الجاري.