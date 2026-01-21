قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد

النيابة في مركز الاصلاح والتأهيل
النيابة في مركز الاصلاح والتأهيل

في إطار توجيهات النائب العام المستشارمحمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف فريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد، فانتقل الفريق إلى هناك وتفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم. 

كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدو أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين مناطق التريُّض، وأماكن الزيارة –مطالعًا دفاترها–، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

