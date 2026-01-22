محمد عطية يكشف رأي أكرم حسني في إحدى أغانيه

تحدث الفنان محمد عطية عن كواليس أغنية لم ترَ النور منذ أربع سنوات، مسترجعًا موقفًا جمعه بالفنان أكرم حسني، والذي كان له دور حاسم في اتخاذ قرار عدم طرحها، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»

وأضاف محمد عطية عبر «فيس بوك» ناشرًا صورة من سيشن الاغنية الذي كانت ستطرح وقتها وقال: «ده سيشن أغنية كانت هتنزل من 4 سنين وأنقذني منها أكرم حسني لما سمعتهاله».

يذكر أن الفنان أكرم حسنى يغيب عن دراما رمضان 2026 بعدها قدم العام الماضي في رمضان 2025 مسلسل الكابتن، بينما يصور حاليًا فيلم الورشة بمشاركة البطولة مع هشام ماجد ومصطفى غريب.

