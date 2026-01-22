قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوارث الشتاء المتكررة.. تحذيرات من سوء استخدام وسائل التدفئة

ريهام قدري

مع دخول فصل الشتاء، تزداد حوادث الدفايات والسخانات بسبب سوء الاستخدام أو الإهمال، وتتحول وسائل التدفئة من نعمة إلى خطر قاتل.
إليك أبرز كوارث الشتاء المرتبطة بالدفاية والسخان:
 

 أولاً: كوارث الدفاية
 

 الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون
يحدث عند تشغيل الدفاية في مكان مغلق دون تهوية.
الغاز عديم اللون والرائحة ويؤدي لفقدان الوعي ثم الوفاة.
 

 الحرائق المنزلية
سقوط الدفاية على السجاد أو الستائر.
اقترابها من البطاطين أو المفروشات.
 

 الصعق الكهربائي
استخدام دفايات رديئة أو أسلاك تالفة.
توصيل الدفاية بمشترك كهرباء غير مناسب.
 

 الحروق الخطيرة للأطفال
لمس جسم الدفاية الساخن.
سكب مشروبات ساخنة أثناء الجلوس قربها.
 

 ثانياً: كوارث السخان
 

 الاختناق داخل الحمام
تسرب أول أكسيد الكربون من السخان الغاز.
غياب المدخنة أو انسدادها.
 

 انفجار السخان
نتيجة زيادة الضغط وعدم وجود صمام أمان.
إهمال الصيانة الدورية.
 

 الصعق الكهربائي أثناء الاستحمام
سخان كهرباء غير مؤرض.
تلامس الماء مع أجزاء كهربائية مكشوفة.
 

 أشهر الأخطاء القاتلة
النوم والدفاية شغالة.
استخدام السخان بدون تهوية.
تجاهل رائحة الغاز أو الدوخة المفاجئة.
عدم فحص الأجهزة قبل الشتاء.
 

نصائح أمان مهمة
تهوية المكان باستمرار.
إطفاء الدفاية قبل النوم.
عدم استخدام الدفايات الرديئة.
فحص السخان سنويًا بواسطة فني مختص.
تركيب كاشف غاز أول أكسيد الكربون.

