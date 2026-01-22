رئيس جامعة بنها: تصنيفنا العالمي يعكس جودة التعليم والبحث العلمي والسمعة الأكاديمية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن التصنيف العالمي للجامعات يمثل الآن مقياس لمكانة الجامعة مقارنة بباقي الجامعات على مستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن تصنيف الجامعة يعكس جودة التعليم والبحث العلمي والسمعة الأكاديمية وفرص التوظيف للخريجين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجامعة المصنفة فى التصنيفات العالمية، يعني أنها تحظي بإعتراف واسع على مستوي العالم، موضحا أن الاستراتيجية العلمية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر تشجع كل الجامعات فى التحسن فى تصنيفها من أجل أن يكون لها مرجعية دولية تليق بمكانة مصر.

وتابع أن الجامعة أستطاعت أن تحافظ على تصنيفها الدولي فى خمس تخصصات مهمة جدا، تواكب تحديات الثورة الصناعية الخمسة، مثل علوم الكمبيوتر والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الفيزياء والعلوم الطبية والصحية وعلوم الحياة.