وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني

نفت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن شبكة المياه في المدينة تعمل بشكل طبيعي دون أي انقطاع، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البيان أن فرق الوزارة الفنية تتابع الوضع المائي في جميع المناطق السورية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن أي مشاكل تقنية أو صيانة دورية يتم الإعلان عنها رسميًا قبل التنفيذ، لضمان حقوق المواطنين وتجنب أي إرباك أو سوء فهم.

تحذير من الشائعات

وشددت على ضرورة توخي الحذر من الشائعات، داعيةً المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند نقل المعلومات المتعلقة بالخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والطاقة.

وقالت الوزارة: «نعمل على مدار الساعة لضمان استمرار تقديم المياه لجميع المواطنين، ولن نسمح لأي شائعات أن تؤثر على ثقة المواطنين بالخدمات العامة».

وتأتي هذه التصريحات بعد انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى توقف إمدادات المياه عن عين العرب – كوباني، وهو ما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين، خاصة في ظل الأجواء الحارة الأخيرة وزيادة الطلب على المياه. وقد تفاعل عدد من سكان المدينة مع هذه الشائعات عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدين أن المياه تصل إلى منازلهم بشكل طبيعي، ما يعكس أن الأخبار المتداولة لا تعكس الواقع الفعلي.

ويعتبر التحقق من مصادر المعلومات خطوة مهمة في ظل انتشار الأخبار غير المؤكدة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لأي إشاعة أن تسبب ارتباكًا وقلقًا بين المواطنين. وقد أشار خبراء إلى أن انتشار مثل هذه الشائعات حول المياه غالبًا ما يكون مرتبطًا بالتوترات المحلية أو بأحداث سياسية، ويجب التعامل معها بحذر شديد.

وختمت وزارة الطاقة السورية بيانها بالقول إنها ستستمر في متابعة شبكة المياه عن قرب والتواصل المستمر مع المواطنين لتقديم أي تحديثات بشكل رسمي.

كما أكدت أن أي أعمال صيانة مستقبلية سيتم الإعلان عنها مسبقًا عبر القنوات الرسمية للوزارة لضمان الشفافية وطمأنة السكان.

يذكر أن مدينة عين العرب – كوباني تعتبر من المناطق الحيوية في شمال شرق سوريا، ويعتمد سكانها بشكل أساسي على المياه التي توفرها شبكة الوزارة، لذلك فإن استمرارية الخدمة وضمانها تعد أولوية قصوى للجهات الحكومية المعنية.