برقية تهنئة من محافظ مطروح للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الرابعة و السبعين لعيد الشرطة والخامسة عشرة لثورة 25 يناير .

أكد محافظ مطروح خلال البرقية انه يسعدني و يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح و قيادتها التنفيذية والأمنية و الشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني و أطيب التمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى عيـد الشرطة وثورة 25 يناير ، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي و الاقتصادي وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم و الرفعة والازدهار و الاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ، مهنئا رجال الشرطة من ضباط وجنود وصف عامة وبمحافظة مطروح بصفة خاصة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على أبناء مصر جميعا، والذي تجلت فيه تضحيات وبسالة رجال الشرطة المصرية في تصديهم للإحتلال البريطانى بمدينة الإسماعيلية فى 25 يناير 1952 ، في ملحمة سطر فيها رجال الشرطة المصرية أروع آيات التضحية والفداء مع استمرار تضحياتهم وعطائهم من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار من أجل استكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.