الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
هدف السنغال مشكوك فيه.. حسام حسن يكشف كواليس أمم إفريقيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

برقية تهنئة من محافظ مطروح للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ايمن محمود

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الرابعة و السبعين لعيد الشرطة والخامسة عشرة لثورة 25 يناير .

أكد محافظ مطروح خلال البرقية انه يسعدني و يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح و قيادتها التنفيذية والأمنية و الشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني و أطيب التمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى عيـد الشرطة وثورة 25 يناير ، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي و الاقتصادي وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم و الرفعة والازدهار و الاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ، مهنئا رجال الشرطة من ضباط وجنود وصف عامة وبمحافظة مطروح بصفة خاصة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على أبناء مصر جميعا، والذي تجلت فيه تضحيات وبسالة رجال الشرطة المصرية في تصديهم للإحتلال البريطانى بمدينة الإسماعيلية فى 25 يناير 1952 ، في ملحمة سطر فيها رجال الشرطة المصرية أروع آيات التضحية والفداء مع استمرار تضحياتهم وعطائهم من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار من أجل استكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح عيد الشرطة 25 يناير

