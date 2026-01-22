ارتفاع سعر النحاس مع شح المخزونات وترقب الطلب

ارتفعت أسعار النحاس حيث ركّز المستثمرون على ضيق المخزونات خارج الولايات المتحدة، في وقت تساءل فيه المتعاملون عمّا إذا كان الطلب سيبقى مستدامًا.

وقال نيل ويلش، رئيس قطاع المعادن في شركة في مذكرة - نقلتها منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، اليوم /الخميس/ - إنه في حين يظل مجمع المعادن الأساسية الأوسع متقلبًا، فإن الشحّ الهيكلي لا يزال يدعم الأسعار.

وارتفع الفارق السعري بين عقد النحاس النقدي في بورصة لندن للمعادن والعقد الآجل لثلاثة أشهر إلى أكثر من 100 دولار للطن أول أمس الثلاثاء، ما يشير إلى طلب قوي على المعدن في الأجل القريب، لكن هذا الفارق انقلب أمس إلى خصم قدره 23.50 دولارًا للطن.

كما أثّر الارتفاع الأخير في الأسعار سلبًا على الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم وانخفض الطلب على النحاس في الصين إلى 22 دولارًا للطن، وهو أدنى مستوى في نحو 18 شهرًا.

وكان القصدير أكبر الرابحين في بورصة لندن للمعادن، إذ قفز بنسبة 3.9% إلى 51 ألف دولار للطن مع تشديد إندونيسيا حملتها على التعدين غير القانوني، فيما ارتفع النيكل بنسبة 2.3% إلى 17995 دولارًا للطن.

وصعد الألمنيوم بنسبة 0.5% إلى 3,124 دولارًا، وارتفع الزنك 0.2% إلى 3,178.50 دولارًا، في حين تراجع الرصاص بنسبة 0.2% إلى 2024 دولارًا للطن.