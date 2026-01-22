ارتفاع سعر النحاس مع شح المخزونات وترقب الطلب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وأمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بالبلاد
اقتصاد

أ ش أ

ارتفعت أسعار النحاس حيث ركّز المستثمرون على ضيق المخزونات خارج الولايات المتحدة، في وقت تساءل فيه المتعاملون عمّا إذا كان الطلب سيبقى مستدامًا.

وقال نيل ويلش، رئيس قطاع المعادن في شركة في مذكرة - نقلتها منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، اليوم /الخميس/ - إنه في حين يظل مجمع المعادن الأساسية الأوسع متقلبًا، فإن الشحّ الهيكلي لا يزال يدعم الأسعار.

وارتفع الفارق السعري بين عقد النحاس النقدي في بورصة لندن للمعادن والعقد الآجل لثلاثة أشهر إلى أكثر من 100 دولار للطن أول أمس الثلاثاء، ما يشير إلى طلب قوي على المعدن في الأجل القريب، لكن هذا الفارق انقلب أمس إلى خصم قدره 23.50 دولارًا للطن.

كما أثّر الارتفاع الأخير في الأسعار سلبًا على الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم وانخفض الطلب على النحاس في الصين إلى 22 دولارًا للطن، وهو أدنى مستوى في نحو 18 شهرًا.

وكان القصدير أكبر الرابحين في بورصة لندن للمعادن، إذ قفز بنسبة 3.9% إلى 51 ألف دولار للطن مع تشديد إندونيسيا حملتها على التعدين غير القانوني، فيما ارتفع النيكل بنسبة 2.3% إلى 17995 دولارًا للطن.

وصعد الألمنيوم بنسبة 0.5% إلى 3,124 دولارًا، وارتفع الزنك 0.2% إلى 3,178.50 دولارًا، في حين تراجع الرصاص بنسبة 0.2% إلى 2024 دولارًا للطن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد