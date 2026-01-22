قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جبران: تذليل أية عقبات تواجه الاستثمار وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة على الإنتاج

وزير العمل خلال لقائه رجال الاعمال
وزير العمل خلال لقائه رجال الاعمال

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي أصحاب الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور المستمر مع شركاء العمل..وشهد اللقاء مناقشة كافة الملفات المشتركة ذات الصلة بعلاقات العمل، وبحث عدد من القضايا التي من شأنها دعم استقرار بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حقوق العمال ويعزز مناخ الاستثمار.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية استمرار التواصل البنّاء مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، والعمل المشترك على تذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمار، وتهيئة بيئة عمل لائقة وآمنة ومحفزة على الإنتاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات..وأشار الوزير إلى التزام وزارة العمل بدورها في تعزيز علاقات العمل المتوازنة، وتطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، وزيادة معدلات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني...من جانبهم، أعرب ممثلو أصحاب الأعمال والمستثمرين عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في دعم الحوار الاجتماعي، وحرصها على الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، مؤكدين أهمية هذا النهج في دعم الاستثمار وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومستدامة.

