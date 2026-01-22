قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنايات مُستأنف دمنهور تقضي بـ «الإعدام شنقاً» لـ «توربيني البحيرة» المتهم بهتك عرض صغار كفر الدوار
وزير الخارجية يشارك في ندوة تثقيفية بالقوات الجوية
وزير الصحة: مصر انتقلت من نموذج الرعاية التقليدي إلى نهج استباقي استثماري
كل سنة وانت حبي الأول.. ابنة أحمد راتب تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة
وزير الرياضة: نشكر المغرب على حسن التنظيم وكرم الضيافة بأمم إفريقيا
حفلان لـ جوزيف عطية احتفالا بعيد الحب في الأردن وأبوظبي
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن

عصام خليل
عصام خليل
حسن رضوان

تقدم النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه باستثناء أبناء مصر العاملين بالخارج وزوجاتهم وأبنائهم من قرار مصلحة الجمارك الأخير بشأن إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب.


ويعد هذا التحرك هو الأول من نوعه تحت قبة مجلس الشيوخ لمراجعة الآثار المترتبة على القرار الصادر من مصلحة الجمارك، والذي بدأ تطبيقه ظهر الأربعاء 21 يناير 2026.

وأوضح النائب عصام خليل في مذكرته الإيضاحية، أن هذا المقترح يأتي في ضوء البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي كشفت عن ارتفاع كبير في تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 42.5% عن العام السابق، وهو ما يعكس الدور الأساسي للمغتربين في دعم الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات.


وأشار "خليل" إلى أن عدد المصريين بالخارج يتراوح بين 11 إلى 14 مليون مواطن، وتعتمد شريحة واسعة من أسرهم في الداخل على تلك الأجهزة كوسيلة أساسية للاتصال والتعليم والعمل، مؤكداً أن تقديم تسهيلات لهذه الفئة يدعم استمرار صلتهم بالوطن ويتسق مع سياسة الدولة في رعاية مواطنيها بالخارج.

وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار بالتأكيد على أهمية منظومة حوكمة أجهزة المحمول وتنظيم الإجراءات الجمركية، مع ضرورة التمييز بين الاستخدام الشخصي والأسري وبين الممارسات التجارية.

وطالب النائب عصام خليل وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبني نهج يحقق أهداف التنظيم دون تحميل العاملين بالخارج وأسرهم أعباءً إضافية، بما يحافظ على المكتسبات الاقتصادية المحققة من خلال تحويلاتهم.

الهواتف المحمولة مجلس النواب البرلمان الهواتف نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

نائب محافظ أسوان يشارك فى تجربة مكافحة التلوث البترولى بنهر النيل..صور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يبحث مع صندوق التنمية الحضرية مخطط إعادة تخطيط منطقة عزيز عزت

محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: تعظيم موارد المحافظة والارتقاء بـ الأندية والشواطئ

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد