قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معرض القاهرة الدولي للكتاب.. ندوة كتاب قادرون باختلاف.. دراسة إعلامية

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، استضافت القاعة الدولية ندوة بعنوان «كتاب قادرون باختلاف.. دراسة إعلامية»، أدارها الدكتور محمد الطناحي، رئيس قسم البحوث والدراسات العربية بمعهد البحوث والدراسات العربية، بمشاركة إبراهيم الخولي، باحث ماجستير في الدراسات الإعلامية ومؤلف الكتاب، والدكتورة ريم عادل، رئيس قسم الصحافة والإعلام بالمعهد.
وأكد الدكتور محمد الطناحي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل احتفالية ثقافية كبيرة ينتظرها الباحثون والمثقفون من مصر وجميع الدول العربية والعالم، مشيرًا إلى أن من أبرز ما يميز المعرض سنويًا الفعاليات الثقافية المصاحبة له.
ووجّه الطناحي الشكر لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتور خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب والقائم بأعمال رئيس الهيئة، على الدعم المقدم للأنشطة الثقافية.
وأضاف أن الحديث اليوم لا يقتصر على ندوة فحسب، بل يتناول ظاهرة فريدة وقصة نجاح لأحد أبطال «قادرون باختلاف»، وهو إبراهيم الخولي، الذي استطاع الحصول على درجة الماجستير في الدراسات الإعلامية، ليصبح أول معيد جامعي من «قادرون باختلاف» في مصر.
وأشار إلى أن «قادرون باختلاف» ليست مجرد مبادرة رئاسية، بل مبادرة للدعم والمساندة والتشجيع والتمكين لذوي الهمم، مؤكدًا أن تجربة إبراهيم الخولي تمثل نموذجًا ملهمًا في هذا السياق.
كما أوضح أن معهد البحوث والدراسات العربية أُنشئ عام 1952 بقرار من مجلس جامعة الدول العربية في 23 سبتمبر من العام نفسه، وبدأ العمل الفعلي في 1 نوفمبر 1953، ثم انتقل تحت مظلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) عام 1970، ليصبح أحد المراكز الأكاديمية المهمة في الوطن العربي.

من جانبها، أكدت الدكتورة ريم أحمد عادل، أن ندوة اليوم، في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تسلط الضوء على قضية «العدالة الاجتماعية»، معربة عن سعادتها بمشاركتها في مسيرة نجاح إبراهيم الخولي، أحد أبطال «قادرون باختلاف».
وأشادت بدور والدة إبراهيم الخولي، السيدة إيمان والي، مشيرة إلى حرصها الدائم على اصطحابه إلى المعهد يوميًا من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون انقطاع.
وشددت على أن أفراد «قادرون باختلاف» يمثلون طاقة فاعلة في المجتمع، مؤكدة أهمية دور الدولة المصرية، إلى جانب الدور المجتمعي ووسائل الإعلام، في دعمهم والخروج بتوصيات تسهم في تطوير الأداء الإعلامي ليكون أكثر شمولًا.
وأوضحت أن رسالة ماجستير إبراهيم الخولي تحولت إلى كتاب يُعد بمثابة «دراسة كيفية»، تتضمن آراء عدد من أبطال «قادرون باختلاف»، ويركز أحد محاوره على استخدامهم لوسائل الإعلام.
وأضافت أن الدراسة تتناول مفهوم الإعاقة وأسبابها، وكيفية استخدام «قادرون باختلاف» لوسائل الإعلام التقليدية وتكنولوجيا الإعلام الرقمي، إلى جانب استعراض أبرز التشريعات الخاصة بحقوقهم، ودور الدولة المصرية في دعمهم.
كما يتضمن الكتاب مجموعة من المقابلات مع عدد من الخبراء والإعلاميين المتخصصين في قضايا «قادرون باختلاف»، بهدف طرح مقترحات لتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة.
وأشارت إلى أن إبراهيم الخولي يتمتع بطاقة كبيرة في الكتابة والقراءة، وقد جرى التركيز على هذا الجانب حتى تم الانتهاء من الرسالة وتحويلها إلى كتاب، لافتًا إلى أن الإعلام يتعامل مع «قادرون باختلاف» أحيانًا باعتباره «إعلام مناسبات»، وهو ما لا يلبي احتياجاتهم، مؤكدة ضرورة وجودهم في الخطاب الإعلامي بشكل دائم، كما انتقدت الصورة النمطية التي تقدمها الدراما عنهم بوصفهم في حاجة دائمة إلى الرعاية دون إبراز قصص نجاحهم، وهو ما تناوله الفصل الثالث من الكتاب حول ما يريده «قادرون باختلاف» من الإعلام.

معرض القاهرة الدولي للكتاب «كتاب قادرون باختلاف دراسة إعلامية الدكتور محمد الطناحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا ..هواوي تغزو الأسواق بساعة رياضية احترافية جديدة إليك أهم مواصفاتها و بميزات ثورية وان بلس تكشف عن هاتف رائد صغير الحجم

كيا EV9 موديل 2026

شاهد| كيا EV9 المحدثة 2026 الجديدة

نيسان أريا موديل 2026

نيسان أريا 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد