السويحلي الليبي يضم أيوب عياد في صفقة جديدة لدعم خط الوسط

أعلن نادي السويحلي الليبي تعاقده مع اللاعب الليبي أيوب عياد، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، ليواصل اللاعب مسيرته في الدوري الليبي بعد تجارب متعددة بين تونس وليبيا.

وبدأ أيوب عياد مشواره الكروي في صفوف الاتحاد المنستيري التونسي، حيث لفت الأنظار بقدراته الفنية وتعدد أدواره داخل الملعب، قبل أن ينتقل إلى النجم الساحلي، ويواصل تطوره في واحد من أكبر الأندية التونسية.

صفقة بارزة مع أهلي طرابلس

وخلال فترة تألقه في الدوري التونسي، نجح نادي أهلي طرابلس في ضم أيوب عياد مقابل 500 ألف دولار، في صفقة عكست القيمة الفنية للاعب وقدرته على تقديم الإضافة في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر.

وبعد تجربته مع أهلي طرابلس، قرر اللاعب خوض تحدٍ جديد، ليحط الرحال في نادي السويحلي، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة وتقديم أفضل مستوياته.

تعدد المراكز يمنح السويحلي حلولًا فنية

ويُجيد أيوب عياد اللعب في مركز وسط الملعب الدفاعي، إضافة إلى مركز الوسط الهجومي، كما يمكنه شغل مركز الظهير الأيمن المدافع، وهو ما يمنح الجهاز الفني لنادي السويحلي مرونة تكتيكية وخيارات متعددة خلال المباريات.

ويُنتظر أن يشكل انضمام عياد إضافة قوية لخط وسط السويحلي، في ظل خبراته المحلية والقارية، وقدرته على الربط بين الخطوط وأداء الأدوار الدفاعية والهجومية بكفاءة.