"لمس منطقة حساسة".. القصة الكاملة لواقعة التحرش بسيدة البحيرة أثناء سحب اموال من ماكينة صرف آلي

في وضح النهار، وأمام أعين المارة، حدث ما لم يكن في الحسبان، سيدة تتعرض للتحرش أمام ماكينة صراف آلي بمحافظة البحيرة.

لحظة فارقة وهاتف محمول وثق تلك اللحظة ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ويثير موجة غضب واسعة بين المواطنين، مطالبين بالتحرك السريع لضبط الجاني ومحاسبته.



التفاصيل الكاملة كشفها رواد السوشيال ميديا عقب بث مقطع فيديو يُظهر تعرض سيدة للتحرش من قبل أحد الأشخاص أثناء وقوفها أمام ماكينة صراف آلي بمحافظة البحيرة، في واقعة أثارت موجة واسعة من الغضب والتعاطف، وسط مطالبات بسرعة ضبط الجاني ومحاسبته.







الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم، وثق لحظات قصيرة لكنها كاشفة، أظهرت استغلال المتهم لانشغال السيدة بسحب أموالها، قبل أن يقدم على فعلته في وضح النهار، دون مراعاة لحرمة الطريق العام أو لخصوصية المجني عليها.





ورغم عدم تقدم المجني عليها أو ذويها بأي بلاغ رسمي، فإن أجهزة وزارة الداخلية تعاملت مع الواقعة بمنتهى الجدية، وبدأت على الفور في فحص الفيديو المتداول، وتحليل محتواه، وتكثيف التحريات لتحديد هوية مرتكب الواقعة، اعتمادًا على التقنيات الحديثة وجهود البحث الجنائي.





وبعد ساعات من الفحص وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث جرى ضبطه عقب تقنين الإجراءات القانونية.





وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو والتحريات التي أُجريت، أقر صراحة بارتكابه الواقعة على النحو الذي ظهر بالمقطع، دون أن ينكر ليتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.