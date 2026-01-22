قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 حوادث في أسبوع.. اصطدام قطار ركاب برافعة في جنوب إسبانيا
ردًا على شائعات الغرامة.. جهاز حماية البحيرات يوضح حقيقة منع صيد الهواة بالسنارة
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
شرم الشيخ تكتب رقمًا قياسيًا جديدا .. إشغال كامل وخطة للوصول لـ30 مليون سائح في 2030

محمد البدوي

قال وجدي سعيد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ نجحت في تحقيق نسب إشغال سياحي بلغت 100% لأول مرة في تاريخها، في مؤشر قوي على تعافي السياحة المصرية واستعادتها لمكانتها العالمية بعد سنوات من التحديات.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأوضح سعيد أن القطاع السياحي مر بعدة أزمات أثرت عليه بشكل مباشر، من بينها حادث الطائرة الروسية، وأزمة القرش، والأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب تداعيات أحداث كبرى على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تسببت في تراجع السياحة لفترات متفاوتة.

التغطيات الإيجابية لوكالات الأنباء 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» المذاع على قناة المحور، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شرم الشيخ لعبا دورًا محوريًا في تقديم صورة إيجابية للعالم، حيث مثلت الزيارة دعاية دولية قوية أكدت أن المدينة آمنة وجاذبة للسياحة، وهو ما انعكس في التغطيات الإيجابية لوكالات الأنباء العالمية.

موسم الكريسماس والصيف

وأشار إلى أن عام 2024 شهد استقبال نحو 19 مليون سائح، وهو رقم فاق التوقعات، لافتًا إلى أن نسب الإشغال خلال موسم الكريسماس والصيف الماضي سجلت كامل طاقتها الاستيعابية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

 إنشاء الغرف الفندقية

وأكد أن الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استكمال عدد من الخطوات المهمة، أبرزها تطوير المطارات لزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية، إلى جانب تحفيز المستثمرين على بناء فنادق جديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة.

 تقنين أوضاع الشقق المفروشة

وكشف سعيد عن صدور قرار من وزارة السياحة بشأن تقنين أوضاع الشقق المفروشة وضمها للمنظومة السياحية الرسمية وفق ضوابط ومعايير محددة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الحقيقية، خاصة أن أعدادًا كبيرة من السياح يقيمون في وحدات غير مدرجة ضمن الإحصاءات الرسمية.

معدلات الإشغال السياحي

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ستعزز من معدلات الإشغال السياحي في مصر بشكل عام، وشرم الشيخ على وجه الخصوص، بما يدعم تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع السياحي خلال السنوات المقبلة.

