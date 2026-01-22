شرم الشيخ تكتب رقمًا قياسيًا جديدا .. إشغال كامل وخطة للوصول لـ30 مليون سائح في 2030

قال وجدي سعيد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ نجحت في تحقيق نسب إشغال سياحي بلغت 100% لأول مرة في تاريخها، في مؤشر قوي على تعافي السياحة المصرية واستعادتها لمكانتها العالمية بعد سنوات من التحديات.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأوضح سعيد أن القطاع السياحي مر بعدة أزمات أثرت عليه بشكل مباشر، من بينها حادث الطائرة الروسية، وأزمة القرش، والأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب تداعيات أحداث كبرى على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تسببت في تراجع السياحة لفترات متفاوتة.

التغطيات الإيجابية لوكالات الأنباء

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» المذاع على قناة المحور، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شرم الشيخ لعبا دورًا محوريًا في تقديم صورة إيجابية للعالم، حيث مثلت الزيارة دعاية دولية قوية أكدت أن المدينة آمنة وجاذبة للسياحة، وهو ما انعكس في التغطيات الإيجابية لوكالات الأنباء العالمية.

موسم الكريسماس والصيف

وأشار إلى أن عام 2024 شهد استقبال نحو 19 مليون سائح، وهو رقم فاق التوقعات، لافتًا إلى أن نسب الإشغال خلال موسم الكريسماس والصيف الماضي سجلت كامل طاقتها الاستيعابية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

إنشاء الغرف الفندقية

وأكد أن الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استكمال عدد من الخطوات المهمة، أبرزها تطوير المطارات لزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية، إلى جانب تحفيز المستثمرين على بناء فنادق جديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة.

تقنين أوضاع الشقق المفروشة

وكشف سعيد عن صدور قرار من وزارة السياحة بشأن تقنين أوضاع الشقق المفروشة وضمها للمنظومة السياحية الرسمية وفق ضوابط ومعايير محددة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الحقيقية، خاصة أن أعدادًا كبيرة من السياح يقيمون في وحدات غير مدرجة ضمن الإحصاءات الرسمية.

معدلات الإشغال السياحي

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ستعزز من معدلات الإشغال السياحي في مصر بشكل عام، وشرم الشيخ على وجه الخصوص، بما يدعم تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع السياحي خلال السنوات المقبلة.