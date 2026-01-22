قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة
مفاجآت جريمة ملاحات كرموز.. الأب أنهى حياة الأم منذ عام وبعدها تخلص من أبنائه
منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي
كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي
أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة جزيرة الدهب لمتابعة منظومة التشغيل والصيانة .. صور

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
آية الجارحي

 أجرى اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة تفقدية إلى محطة مياه جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة، يرافقه المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التشغيل والصيانة بشركات مياه الشرب.


وتفقد نائب رئيس الشركة القابضة مكونات محطة مياه جزيرة الدهب، وتابع أعمال التشغيل والصيانة ومنظومة جودة المياه المنتجة، حيث تعمل المحطة بطاقة تصميمية تبلغ 725 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم ما يقرب من 2.5 مليون نسمة بمناطق المنيب، ساقية مكي، العمرانية، الهرم، فيصل، وجزء من مدينة الجيزة.


وخلال الجولة، أكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، واتباع طرق التشغيل القياسية، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأداء، والحفاظ على جودة المياه المنتجة طبقًا للمعايير المعتمدة.


وأكد اللواء مهندس عاصم شكر أن المتابعة الميدانية لمنشآت مياه الشرب تمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الأصول، مشددًا على أهمية دعم فرق العمل والارتقاء بالأداء الفني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.


من جانبه، أشار المهندس محمد حفناوي إلى أن الجولات الميدانية المنتظمة تستهدف تقييم الأداء على أرض الواقع، وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة، ودعم العاملين بالمحطات، بما ينعكس إيجابًا على استمرارية الخدمة وجودتها.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه جزيرة الدهب محافظة الجيزة المنيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم لمواجهة تسارع العصر

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم

دعاء ليلة الجمعة الأولى من شعبان

دعاء ليلة الجمعة الأولى من شعبان .. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات

الصلاة

هل تفسد الصلاة إذا خرج ريح أثناء الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

إفطار الجمعة.. طريقة عمل طعمية البطاطس الشهية

طعمية البطاطس
طعمية البطاطس
طعمية البطاطس

8 نصائح ذهبية تحميك من أمراض الكلى وتحافظ على صحتها لسنوات

نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد