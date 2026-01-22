قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
لن تتوقعه .. طعام شهى جدا يحسن القلب والمناعة والأمعاء
تنظيم الاتصالات: الدولة تهدف لتوطين صناعة المحمول وتصديره للدول المجاورة
مش هشتغل تاني.. رضا البحراوي يعلن اعتزال الغناء تنفيذا لوصية والدته
سلوى عثمان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «أب ولكن»
وزير الاستثمار يبحث مع «يارا» النرويجية التوسع في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمصر
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي وبورتو البرتغالي بتقدم فيكتوريا بهدف نظيف، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل الهدف لوكاس سيرف في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن مدربا فريقي فيكتوريا بلزن التشيكي وبورتو البرتغالي، عن تشكيل الفريقين للمباراة، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل فيكتوريا بلزن ضد بورتو 

تشكيل بورتو أمام فيكتوريا بلزن 

نظام بطولة الدوري الأوروبي 

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قام بتغيير نظام الدوري الأوروبي على غرار بطولة  دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

يذكر أن أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).

ويكون نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

وتقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، بداية من يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يوم الخميس الموافق 20 من الشهر ذاته.

