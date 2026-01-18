مباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026.. قمة أفريقية مُنتظرة ومواجهات نارية في الدوريات الأوروبية

يشهد اليوم الأحد 18-1-2026 جدولًا حافلًا بالمباريات القوية في مختلف ملاعب العالم، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الذي يجمع بين منتخبي السنغال والمغرب، إلى جانب مُواجهات مُرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى، أبرزها لقاء ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

تُقام المباراة النهائية للبطولة الأفريقية في أجواء جماهيرية مشتعلة، حيث يصطدم منتخب السنغال بنظيره المغربي في مواجهة قوية لحسم اللقب القاري.

السنغال × المغرب – الساعة 9:00 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports Max 1

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تشهد الجولة مواجهتين مهمتين، حيث يسعى نيوكاسل لمواصلة نتائجه القوية أمام وولفرهامبتون، بينما يلتقي أستون فيلا مع إيفرتون في لقاء متكافئ.

وولفرهامبتون × نيوكاسل – 4:00 عصرًا

أستون فيلا × إيفرتون – 6:30 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1



مباريات الدوري الإسباني

يخوض برشلونة اختبارًا صعبًا خارج ملعبه أمام ريال سوسيداد، فيما تشهد الجولة عدة لقاءات متوازنة.

خيتافي × فالنسيا – 3:00 عصرًا

أتلتيكو مدريد × ألافيس – 5:15 مساءً

سيلتا فيجو × رايو فاليكانو – 7:30 مساءً

ريال سوسيداد × برشلونة – 10:00 مساءً

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 و3

مباريات الدوري السعودي

تقام ثلاث مباريات مثيرة، أبرزها مواجهة نيوم مع الهلال.

الحزم × القادسية – 5:15 مساءً

الرياض × التعاون – 7:30 مساءً

نيوم × الهلال – 7:30 مساءً

القناة الناقلة: Thmanyah

مباريات الدوريات الإيطالي والفرنسي والألماني

تتواصل المنافسات في إيطاليا وفرنسا وألمانيا، حيث يلعب ميلان أمام ليتشي، وباريس سان جيرمان ضد نانت، إلى جانب مواجهات قوية في البوندسليغا، لتكتمل وجبة كروية دسمة لعشاق المستديرة حول العالم



