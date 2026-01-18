قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفستان أبيض ملائكي .. كواليس تحضيرات ميرنا جميل قبل حفل جوائز«جوي أووردز» | شاهد
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
نصيحة من ذهب.. علي جمعة: لو نصيبك اتأخر طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات
هل الوضوء شرط لصحة صلاة الجنازة وحكم رفع اليدين في التكبير ؟.. الإفتاء تجيب
حكم المسح على الكم والملابس عند الوضوء لشدّة البرد .. لجنة الفتوى تجيب
قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب
تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 18-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026.. قمة أفريقية مُنتظرة ومواجهات نارية في الدوريات الأوروبية

المغرب
المغرب
رباب الهواري

يشهد اليوم الأحد 18-1-2026 جدولًا حافلًا بالمباريات القوية في مختلف ملاعب العالم، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الذي يجمع بين منتخبي السنغال والمغرب، إلى جانب مُواجهات مُرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى، أبرزها لقاء ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

تُقام المباراة النهائية للبطولة الأفريقية في أجواء جماهيرية مشتعلة، حيث يصطدم منتخب السنغال بنظيره المغربي في مواجهة قوية لحسم اللقب القاري.

  • السنغال × المغرب – الساعة 9:00 مساءً
  • القناة الناقلة: beIN Sports Max 1

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تشهد الجولة مواجهتين مهمتين، حيث يسعى نيوكاسل لمواصلة نتائجه القوية أمام وولفرهامبتون، بينما يلتقي أستون فيلا مع إيفرتون في لقاء متكافئ.

  • وولفرهامبتون × نيوكاسل – 4:00 عصرًا
  • أستون فيلا × إيفرتون – 6:30 مساءً
  • القناة الناقلة: beIN Sports HD 1
     

مباريات الدوري الإسباني

يخوض برشلونة اختبارًا صعبًا خارج ملعبه أمام ريال سوسيداد، فيما تشهد الجولة عدة لقاءات متوازنة.

  • خيتافي × فالنسيا – 3:00 عصرًا
  • أتلتيكو مدريد × ألافيس – 5:15 مساءً
  • سيلتا فيجو × رايو فاليكانو – 7:30 مساءً
  • ريال سوسيداد × برشلونة – 10:00 مساءً
  • القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 و3

مباريات الدوري السعودي

تقام ثلاث مباريات مثيرة، أبرزها مواجهة نيوم مع الهلال.

  • الحزم × القادسية – 5:15 مساءً
  • الرياض × التعاون – 7:30 مساءً
  • نيوم × الهلال – 7:30 مساءً
  • القناة الناقلة: Thmanyah

مباريات الدوريات الإيطالي والفرنسي والألماني

تتواصل المنافسات في إيطاليا وفرنسا وألمانيا، حيث يلعب ميلان أمام ليتشي، وباريس سان جيرمان ضد نانت، إلى جانب مواجهات قوية في البوندسليغا، لتكتمل وجبة كروية دسمة لعشاق المستديرة حول العالم


 

كأس الامم الافريقية الدورى الفرنسي الدورى الالمانى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

فريق الزمالك

الزمالك يخطف نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي

أحمد موسى

لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

ترشيحاتنا

د.عطية لاشين

الدكتور عطية لاشين يوضح حكم الاستعاذة بغير الله

د. نظير محمد عياد

مفتي الجمهورية ينعى الفقيه الكازاخي الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي أول مفتي لكازاخستان بعد الاستقلال

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد