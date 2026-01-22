عذراء ولكن .. جديد لـ وسام منير في معرض القاهرة للكتاب 2026

صدر حديثا كتاب جديد بعنوان «عذراء ولكن» للدكتورة وسام منير، والذي من المقرر أن يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 خلال الفترة من 21 يناير وحتي 3 فبراير 2026.



يتناول الكتاب مفهوم العذرية بوصفه قضية إنسانية ونفسية واجتماعية لا مجرد حالة جسدية، ويكشف الكتاب الفجوة بين العلم والموروث الثقافي، ويتناول الطفولة بوصفها مرحلة حاسمة في تشكيل وعي الإنسان ومسار حياته، حيث يأخذ القارئ في رحلة عميقة تبدأ من اللحظات الأولي اكتشاف العالم، مرورًا بتأثير الأسرة والمدرسة والشارع في بناء صورة الطفل عن نفسه والآخرين.



«عذراء ولكن» كتاب لا يتحدث عن الجسد فحسب ولكن عن الوعيوالكرامة والهوية الأنثوية في مجتمعات مازالت تقيس الشرف بمعايير الصمت والخوف، ويتناول الكتاب عبر فصوله مجموعة من الموضوعات الهامة والشائكة من بينها: "تفكيك الأساطير المرتبطة بالعذرية، وتصحيح المفاهيم الطبية الخاطئة حول غشاء البكارة"، و"تحليل الجذور الثقافية والتاريخية التي ربطت الشرف بجسد المرأة، وما نتج عنها من وصم اجتماعي وضغط نفسي" .



ويستعرض الكتاب الآثار النفسية العميقة مثل القلق، الخوف، الشعور بالذنب والعار، واضطراب صورة الذات لدى الفتيات"، و"تسليط الضوء على دور الأسرة وخطابها التربوي القائم على المنع والتخويف بدل الفهم والاحتواء"، "مناقشة تأثير مفهوم العذرية على العلاقات العاطفية والزوجية، والخوف الدائم من الرفض أو الاتهام"، "رصد دور وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة إنتاج الخوف والتنمر ونشر القصص المفزعة" ، "تقديم شهادات إنسانية حقيقية (مجهّلة الهوية) لفتيات ونساء واجهن الوصمة أو الضغط، بما يمنح القضية بعدًا واقعيًا حيًا"، "طرح رؤية بديلة قائمة على علم النفس والصحة الجنسية، تؤكد أهمية التربية الجنسية الواعية كوسيلة حماية لا تهديد".



يذكر أن د. وسام منير أستاذة بكلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، هي واحدة من أبرز الخبراء التربويين والاستشاريين الأسريين في مصر. وتمتلك خبرة واسعة في مجال التربية الخاصة ودعم الأسرة، حيث تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي لتقديم إرشادات عملية تساعد الأهل والمعلمين على فهم الأطفال، احترام اختلافاتهم، وتنمية قدراتهم الذهنية والنفسية.



تركز أعمالها على تمكين الأسر وتعزيز وعي المعلمين، وتشجيع الحوار المفتوح بين الأهل وأطفالهم، مع التأكيد على أهمية التربية الإيجابية والبيئة الداعمة في بناء شخصية الطفل وصقل قدراته. من خلال كتاباتها ومحاضراتها ولقاءاتها الإعلامية، تسعى وسام منير لتوصيل رسالة هامة: أن التربية الواعية والفهم العميق لاحتياجات الأطفال يمكن أن يغيّر حياتهم ويصنع مجتمعًا أكثر وعيًا وتوازنًا.