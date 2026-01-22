عيسى الشريف: الضريبة العقارية تمس شريحة كبيرة وعريضة من المواطنين في مصر

أكد عيسى الشريف، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، أن الضريبة العقارية تمس شريحة كبيرة وعريضة من المواطنين في مصر، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ أكد أن هذا القانون يمس البعد الإجتماعي.

وقال عيسى الشريف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدستور نص توفير مسكن لكل مواطن في مصر، مؤكدا أن ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء أدى إلى ضعف قيمة حد الإعفاء الحالي.

وتابع الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، أن الضريبة العقارية تُطبق على جميع العقارات المبنية، بما فيها الوحدة السكنية الوحيدة التي يقيم فيها المواطن.