كريم مغاوري يكشف لـ صدى البلد تفاصيل تعرضه لوعكة صحية مجدداً و دخولة المستشفى

كشف الفنان كريم مغاوري، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، استدعت دخوله إلى المستشفى منذ يومين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح كريم مغاوري أن حالته الصحية شهدت تعب مفاجئًا، ما دفع الأطباء إلى اتخاذ قرار بحجزه بالمستشفى لمتابعة حالته عن قرب، مؤكدًا أنه يخضع حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة، ومتمنيًا أن تتحسن حالته خلال الفترة المقبلة.

ويحظى الفنان كريم مغاوري بمتابعة ودعوات كبيرة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة نشاطه الفني.



يذكر أن يشارك كريم مغاوري في مسلسل بيت بابا و الذي يعرض حالياً

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال. ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ، ومن المنتظر عرضه خلال أسابيع قليلة.