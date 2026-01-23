دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تقرير أخبار البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن عدد من المناطق، وهي: ميت عقبة – العجوزة – الدقي – أحمد عرابي ومتفرعاته، وذلك لمدة 10 ساعات، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه شرب

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه شرب قطر 800 مم، بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، نتيجة تعارض الخط مع مسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر، في المسافة من شارع السودان حتى شارع لبنان.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتؤكد الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه للمواطنين.

