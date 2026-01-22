قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآلة حادة بتظاهرة للأكراد
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عقوبات شديدة للغش أو التدليس في الائتمان المصرفي بالقانون

البنك المركزي
البنك المركزي
حسن رضوان

نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد منح وتقديم الائتمان لعملاء البنوك، مع تحديد إجراءات دقيقة للتحقق من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة من العملاء.

ونصت المادة (99) على إلزام مجلس إدارة كل بنك بوضع سياسة ائتمانية واضحة تشمل سلطات منح الائتمان، إجراءات الموافقة، الرقابة على استخدامه، وتقديم تقارير دورية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

أما المادة (230) فقد فرضت عقوبات صارمة على الغش والتدليس، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من عمد إلى ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء معلومات بهدف تيسير الحصول على الائتمان. كما يعاقب من يقدم خدمات استعلام أو تصنيف ائتماني مزيفة بغرامة تتراوح بين 100 ألف و1 مليون جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض بنك الائتمان عن أي خسائر نتجت عن الغش أو التدليس.

ويأتي القانون في إطار تعزيز الشفافية المالية وحماية البنوك والعملاء، وضمان استخدام الائتمان بشكل مسؤول يقلل المخاطر على الجهاز المصرفي الوطني.

قانون البنك المركزي البنك المركزي والجهاز المصرفي الجدارة الائتمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الشد العضلي الليلي

الشد العضلي الليلي.. احترس هذه الأدوية تسبب تشنج القدم

طريقة عمل السمبوسة بالبطاطس

بخطوات سهلة وطعم شهي.. طريقة عمل السمبوسة بالبطاطس

الصداع

أطعمة تسبب الصداع .. تجنبها

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد