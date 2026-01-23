قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طاقم تحكيم مصري لإدارة مواجهة الهلال وصنداونز في دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني
الهلال السوداني
رباب الهواري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة المواجهة المرتقبة بين الهلال السوداني وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي هذا الاختيار في إطار الثقة المتواصلة التي يمنحها «كاف» للحكام المصريين في إدارة المباريات القارية الكبرى.

محمود ناجي يقود المواجهة المرتقبة

أسند «كاف» مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الدولي المصري محمود ناجي، الذي سيقود المباراة كحكم ساحة، نظرًا لخبراته التحكيمية الكبيرة وحضوره المستمر في البطولات الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس مكانته المميزة على الساحة القارية.

تفاصيل طاقم التحكيم المصري

ويعاون محمود ناجي في إدارة المباراة طاقم مصري متكامل، حيث تم اختيار سمير جمال وأحمد توفيق حكمين مساعدين، بينما يتولى محمود بسيوني مهمة الحكم الرابع. ويعكس اكتمال الطاقم بالجنسية المصرية ثقة الاتحاد الأفريقي في كفاءة التحكيم المصري وقدرته على إدارة المواجهات القوية والحساسة.

موعد المباراة وملعب اللقاء

من المقرر أن تُقام مباراة الهلال السوداني وماميلودي صنداونز يوم 30 يناير الجاري، على ملعب «كيجالي – أمواهورو» في رواندا، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، في لقاء ينتظر أن يشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين الساعيين لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة.

الطاقم الإداري للمباراة

إلى جانب الطاقم التحكيمي، عيّن الاتحاد الأفريقي جولس كارانجوا من رواندا منسقًا عامًا للمباراة، بينما أسند مهمة مراقبة اللقاء إلى أنجيسوم أوجباريم من إريتريا، وذلك لضمان التنظيم الجيد وتطبيق اللوائح المعتمدة من «كاف».

دلالة الاختيار وثقة متجددة

يعكس اختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة هذه المواجهة القوية المكانة التي بات يحتلها التحكيم المصري داخل الاتحاد الأفريقي، في ظل الاعتماد المتكرر على الحكام المصريين في المباريات الكبرى، وهو ما يمثل إضافة جديدة لسجلهم الحافل في البطولات القارية.


 

