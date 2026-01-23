حقائق عن الفراخ البيضاء والهرمونات المسببة للسرطان



أكدت الدكتورة سماح نوح أن أجنحة وورك الفراخ البيضاء لا تسبب السرطان، ولا تحتوي على هرمونات استروجين كما يعتقد البعض، طالما الفراخ خالية من الكدمات أو الالتهابات أو الأورام.



وأوضحت أن كتاكيت الفراخ البيضاء تنمو بمعدل طبيعي (3:1)، أي أنها تستهلك حوالي 3 إلى 4 كيلو علف للوصول إلى وزن 3 كيلو خلال 45 يومًا. هذا العلف يحتوي على فيتامينات، أملاح معدنية، خمائر، زيوت سمكية وبروبيوتيك تساعد على تحويل الغذاء بطريقة صحية دون الحاجة لهرمونات.



وأضافت سماح نوح أن البروبيوتيك يساهم في تحسين عملية الهضم، وتقليل النفوق، وزيادة معدل الإنتاج في الدجاج البياض وتحسين جودة البيض.

كما أكدت أن أي حقن في المزارع تكون فقط مضادات حيوية أو تحصينات دورية، وليست هرمونات.



وأشارت إلى أن الفرق بين لحم الصدر والورك يتعلق بنسبة اليوريك أسيد، حيث يكون لحم الصدر أقل دهونًا وأسهل في الهضم.

ونصحت بشراء الفراخ من مصادر موثوقة لضمان الجودة والحيوية.