قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
الاستئناف غدا.. رمضان صبحي يعود لقفص الاتهام
سعر الدولار اليوم 23-1-2026
متى يكون النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
بعد قرار تبكيرها.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
أمريكا تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية
اصطدم بطاولة في دافوس.. سبب ظهور كدمة على يد ترامب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
صور الأقمار الصناعية تكشف: غيوم كثيفة تغطي سماء القاهرة والمحافظات
السياحة المصرية تسجل 19 مليار دولار لأول مرة.. والصعيد يعلن "كامل العدد" في موسم قياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حقائق عن الفراخ البيضاء والهرمونات المسببة للسرطان

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء
ريهام قدري


أكدت الدكتورة سماح نوح أن أجنحة وورك الفراخ البيضاء لا تسبب السرطان، ولا تحتوي على هرمونات استروجين كما يعتقد البعض، طالما الفراخ خالية من الكدمات أو الالتهابات أو الأورام.


وأوضحت أن كتاكيت الفراخ البيضاء تنمو بمعدل طبيعي (3:1)، أي أنها تستهلك حوالي 3 إلى 4 كيلو علف للوصول إلى وزن 3 كيلو خلال 45 يومًا. هذا العلف يحتوي على فيتامينات، أملاح معدنية، خمائر، زيوت سمكية وبروبيوتيك تساعد على تحويل الغذاء بطريقة صحية دون الحاجة لهرمونات.


وأضافت سماح نوح أن البروبيوتيك يساهم في تحسين عملية الهضم، وتقليل النفوق، وزيادة معدل الإنتاج في الدجاج البياض وتحسين جودة البيض.

 كما أكدت أن أي حقن في المزارع تكون فقط مضادات حيوية أو تحصينات دورية، وليست هرمونات.


وأشارت إلى أن الفرق بين لحم الصدر والورك يتعلق بنسبة اليوريك أسيد، حيث يكون لحم الصدر أقل دهونًا وأسهل في الهضم. 

ونصحت بشراء الفراخ من مصادر موثوقة لضمان الجودة والحيوية.

سماح نوح الفراخ البيضاء الفراخ الهرمونات بالفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

مدينة لا سبيتسيا

حداد عام في مدينة إيطالية على اغتيال الشاب القبطي أبانوب يوسف | صور

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

رضا البحراوي

لحظة انفعال.. حقيقة اعتزال رضا البحراوي بعد وفاة والدته | خاص

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مصلحة المواطن والعامل.. إشادة عمالية بمشاركة مصر بدافوس

البابا تواضروس

البابا تواضروس يتلقى اتصالات من كبار المسؤولين للاطمئنان على صحته

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بفعاليات ثقافية وتطوعية ومنتجات يدوية

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد