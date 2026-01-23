تركيا تعلن استعدادها للمشاركة في قوات لحفظ السلام بغزة رغم معارضة إسرائيل

أبدى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد بلاده للمشاركة في قوات دولية لحفظ السلام في قطاع غزة، مشيراً إلى أن أنقرة "لا تستبعد" إرسال قوات إذا تم التوافق على ذلك.

وفي مقابلة مع برنامج الحقيقة مع هادلي غامبل من دافوس، أوضح فيدان أن خطوة كهذه "مرهونة بالتوصل إلى اتفاق بين الدول المعنية"، مؤكداً أن تركيا أظهرت في أكثر من مناسبة استعدادها للمساهمة ضمن خطة السلام في غزة، وأنها تشارك في مجلس السلام وتقدم مساعدات إنسانية واسعة للقطاع.



كما اعتبر فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو "الطرف الوحيد القادر على ممارسة ضغط فعال على إسرائيل"، داعياً واشنطن إلى لعب دور أكثر تأثيراً لوقف الانتهاكات في غزة.



وعن إيران، قال الوزير التركي إن بلاده تعارض أي عملية عسكرية أمريكية ضدها، داعياً إلى إيجاد آلية تسمح بفتح مفاوضات جدية بين طهران وواشنطن. وحذّر من أن الشعور بالمحاصرة قد يدفع إيران إلى "السيناريوهات الأسوأ"، مشيراً إلى أن العقوبات تُلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني.