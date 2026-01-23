المخرجة الأمريكية كيلي رايشارد ضيف شرف مهرجان Visions du Réel

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الضرائب: تفعيل الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة للتيسير على الممولين
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أعلن مهرجان Visions du Réel عن سعادته واعتزازه باستضافة المخرجة الأمريكية كيلي رايشارد بصفتها ضيفة شرف في دورته السابعة والخمسين، التي تُقام من 17 إلى 26 أبريل، في تكريم يسلّط الضوء على واحدة من أبرز الأصوات في السينما المستقلة المعاصرة.
 

وتشارك رايشاردت في المهرجان من خلال ماستر كلاس مخصص لمسيرتها الفنية، إلى جانب استعادة شاملة لأعمالها (ريتروسبيكتيف)، إضافة إلى برنامج Carte Blanche من اختيارها. كما سيشهد المهرجان عرض فيلمها الروائي الطويل الأحدث The Mastermind، وذلك قبل إطلاقه المحدود في دور العرض.
 

وتُعد كيلي رايشاردت من الأسماء المحورية في السينما المستقلة الأمريكية، حيث تتميّز أفلامها بلغة سينمائية جريئة ودقيقة وراديكالية في آن، تعيد من خلالها قراءة الأساطير الأميركية الكبرى، معتمدة جماليات تقوم على البساطة المصقولة والملاحظة العميقة، ورافضة للفرجة والاستعراض، لصالح سرديات حدّ أدنى، متجذّرة في الإيماءات اليومية، والأمكنة، وزمن العبور.
 

ويأتي هذا التكريم ضمن تعاون قيّم يجمع مهرجان Visions du Réel بكل من السينماتيك السويسرية وقسم السينما في جامعة ECAL للفنون والتصميم في لوزان، إضافة إلى شراكة بدأت قبل عدة سنوات مع مؤسسة برادا. ومن المقرر الكشف عن البرنامج الكامل للدورة السابعة والخمسين في 25 مارس.
 

وتتميّز أعمال رايشاردت بإعادة استكشاف أنواع سينمائية متجذّرة في تاريخ السينما الأميركية، مثل الويسترن، وأفلام الطريق، والتشويق، والأفلام التاريخية، مع تركيز ثابت على الشخصيات المهمّشة والمنسيّين من «الحلم الأميركي» وتداعياته الحديثة.

