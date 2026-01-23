245 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كشفت القاهرة الإخبارية، أن اليوم الأول من فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، إذ بلغ عدد زائري المعرض في يومه الافتتاحي للجمهور 245 ألفًا و99 زائرًا، في تأكيد جديد على المكانة الرائدة للمعرض كأحد أهم الأحداث الثقافية على المستويين العربي والدولي.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصرية، في بيان اليوم، أن الدورة الحالية تشهد تنوعًا ثريًا في الأنشطة والبرامج الفكرية والفنية، إلى جانب التطوير المستمر في مستوى الخدمات المقدمة لرواد المعرض، بما يُسهم في توفير تجربة ثقافية متكاملة تليق بتاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب ومكانته المرموقة.

وأشار وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على أن يظل المعرض منصة جامعة للفكر والإبداع، ومساحة مفتوحة للحوار والتنوير، بما يعزز دور الثقافة في بناء الإنسان ودعم الوعي المجتمعي.

وتتواصل فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حتى 3 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.