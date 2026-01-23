قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فحص أكثر من 1100حالة وتقديم 3200 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية العُجرة ببني سويف

قافلة ببني سويف
قافلة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية العجرة مركز ببا يومي الأربعاء والخميس الماضيين 21 و22 يناير الجاري،وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 8عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال ، الجراحة- النساء ،الجلدية ، تنظيم الأسرة ، عظام)

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1174 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان ،بجانب إجراء معمل دم 59- معمل طفيليات 33- حالات الأشعة العادية 5- تحويل 2مرضى لعمل تقارير طبية ونفقة دولة.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي،سلامة الغذاء،مخاطر سوء استخدام الأدوية،وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 234 مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3199 خدمة طبية.


 

بني سويف محافظة بني سويف صحة بني سويف

