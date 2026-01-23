قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تعليم دولي .. جامعة العاصمة تستضيف فروعا أجنبية

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء فرع أجنبي بجامعة العاصمة الأهلية يضم برامج دراسية إسبانية وأخرى أمريكية، على أن تبدأ الدراسة به اعتبارًا من العام الجامعي 2026 – 2027، يأتي ذلك في إطار خطط التوسع والانفتاح التي تستهدفها جامعة العاصمة والشراكة مع الجامعات الأجنبية.

وقال رئيس جامعة العاصمة، السيد قنديل، إن الفرع الجديد سيقدم تخصصات في الطب والهندسة والتغذية والإدارة، وذلك ضمن خطة الدولة لتدويل التعليم وإتاحة نظم تعليمية عالمية داخل الجامعات المصرية.  

وأشار قنديل إلى استمرار التنسيق مع جامعة ديموقريطس اليونانية (DUTH)، حيث زار وفد من الجامعة اليونان مؤخرًا لبحث النموذج المقترح للتعاون الأكاديمي وتبادل أعضاء هيئة التدريس. كما يجري التنسيق مع وزيرة التربية والتعليم اليونانية صوفيا زاشاراكي ونائب الوزير لشئون التعليم العالي نيكوس بابايوانونو، إلى جانب قيادات الجامعة.  

وأوضح أن الفرع اليوناني المزمع إنشاؤه داخل جامعة العاصمة سيضم برامج في التربية الرياضية والزراعة والطب البيطري وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة والتأهيل الرياضي، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقطة جذب دولية مشتركة للراغبين في الدراسة بمصر.  

أكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن إنشاء الفروع الأجنبية داخل جامعة العاصمة يمثل نقلة نوعية في مجال البحث العلمي والدراسات العليا، موضحًا أن البرامج الجديدة ستتيح فرصًا واسعة للتعاون الدولي في مجالات النشر العلمي والمشروعات البحثية المشتركة.  

وأشار أبو الدهب إلى أن الجامعة تستهدف من خلال هذه الشراكات تأهيل كوادر قادرة على المنافسة عالميًا، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار وتطوير الحلول العلمية لمواجهة التحديات المجتمعية،وأضاف أن التنسيق مع الجامعات الأوروبية والأمريكية سيشمل أيضًا برامج تبادل طلابي وأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن نقل الخبرات وتبادل المعرفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستجعل جامعة العاصمة مركزًا إقليميًا للبحث العلمي والتعليم المتطور.

جامعة العاصمة رئيس جامعة العاصمة مجلس الوزراء فرع أجنبي بجامعة العاصمة الأهلية الجامعات الأجنبية

