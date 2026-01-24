قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
أصل الحكاية

الزر الخفي في مرآة السيارة.. تفصيلة صغيرة تحمي السائقين| ما السر؟

مراة السيارة الداخلية
مراة السيارة الداخلية
أمينة الدسوقي

مع الازدحام المتزايد على الطرق حول العالم، لم تعد أنظمة السلامة في السيارات رفاهية، بل ضرورة لا غنى عنها وبينما تتجه الأنظار عادة إلى الوسائد الهوائية وأنظمة الكبح المتقدمة، تغيب عن كثير من السائقين وظيفة حيوية مخفية في مكان بالغ البساطة مرآة الرؤية الخلفية.

هذه المرآة، التي يعتقد البعض أنها مجرد أداة تقليدية للرؤية، تضم زارا صغيرا أسفلها يُعرف باسم “زر التعتيم”، يؤدي دورا محوريا في تقليل مخاطر الحوادث الناتجة عن الإبهار الضوئي، خاصة أثناء القيادة الليلية.

كيف يعمل زر التعتيم اليدوي؟

 تعتمد بعض السيارات على مرآة تعتيم يدوية تتيح للسائق سحب الزر الموجود أسفل المرآة لتغيير زاوية انعكاس الضوء. 

هذه الحركة البسيطة تقلل من تأثير الأضواء الساطعة القادمة من المركبات الخلفية أو من انعكاسات الشمس، ما يخفف إجهاد العين ويحافظ على تركيز السائق.

وتعمل هذه التقنية وفق مبدأ “وضع النهار والليل”، حيث تحتوي المرآة على نظام منشوري داخلي يسمح بتغيير زاوية الانعكاس.

عند تفعيل الوضع الليلي، ينعكس الضوء بعيدًا عن عين السائق، بينما يعود في النهار ليمنح رؤية واضحة ومباشرة للطريق خلف المركبة.

ويصف الخبراء هذا التصميم بأنه مرآة مائلة تتوسطها قطعة زجاجية على شكل إسفين، وهي بنية هندسية تهدف إلى تقليل حدة الضوء دون التأثير على جودة الرؤية الخلفية.

من الزر اليدوي إلى التعتيم الذكي

في المقابل، اتجهت السيارات الحديثة إلى تقليل تدخل السائق عبر مرايا التعتيم التلقائي، التي تعمل بتقنيات إلكترونية متطورة.

وتشبه هذه المرايا في أدائها العدسات الفوتوكرومية المستخدمة في النظارات الشمسية، إذ تغيم تلقائيًا عند تعرضها للضوء الساطع، وتعود شفافة عند انخفاضه.

وتعتمد هذه التقنية على مستشعرات ضوئية أمامية وخلفية تقيس شدة الإضاءة، وترسل إشارات كهربائية إلى مادة هلامية خاصة داخل المرآة، تتحكم بدرجة التعتيم بشكل فوري ودقيق والنتيجة رؤية متوازنة وآمنة دون أي تدخل يدوي.

وتقلل هذه الميزة من تشتيت انتباه السائق، وتسهم بشكل مباشر في خفض احتمالات الحوادث، خصوصًا في الطرق السريعة والمزدحمة.

أمان أكبر بتفاصيل صغيرة

ورغم بساطته الظاهرة، يلعب زر التعتيم أو نظام التعتيم التلقائي دورا بالغ الأهمية في حماية السائقين والركاب، خاصة في ظروف الإضاءة المتغيرة والقيادة الليلية. 

ومع تسارع تطور تقنيات السيارات الذكية، يتوقع الخبراء أن تصبح مرايا التعتيم التلقائي معيارا أساسيا في جميع الطرازات المستقبلية، لتوفير قيادة أكثر أمانا وراحة على الطرق.

مرآة الرؤية الخلفية السيارات رفاهية زر التعتيم زر التعتيم اليدوي التعتيم اليدوي السيارات الذكية

