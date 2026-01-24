مؤسسة "زاهي حواس" تنظم ندوة تثقيفية لأحد دور الأطفال لترسيخ الوعي الأثري

في إطار دورها المجتمعي لنشر الوعي بكنوز الحضارة المصرية، قامت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث بزيارة لأحد دور الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مؤسسة زاهي حواس



وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المؤسسة لدمج كافة فئات المجتمع في مسيرة المعرفة والاعتزاز بالهوية الوطنية.

شهدت الزيارة تنظيم محاضرة تثقيفية تفاعلية حول تاريخ مصر العريق، استعرضت أهم المعالم السياحية والأثرية التي تزخر بها البلاد.

سادت الفعالية أجواء من البهجة، حيث أظهر الأطفال تفاعلاً كبيراً مع القصص التاريخية والمعلومات الأثرية، مما يعكس نجاح المبادرة في الوصول بعبق التاريخ إلى قلوب وعقول هؤلاء الأطفال، وتعزيز شعورهم بالانتماء والفخر بحضارة أجدادهم.

وأكد علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، بل هي بداية لسلسلة من الفعاليات التي تستهدف الوصول بالثقافة الأثرية إلى مختلف المؤسسات الاجتماعية، إيماناً بحق الجميع في التعرف على تراثهم الإنساني الفريد.