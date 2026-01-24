الصحة : خفض معدلات السمنة بين طلاب المدارس من 12 إلى 8%

أكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان ،لشئون المبادرات الرئاسية، أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تحسين الصحة العامة للمواطنين من خلال برامج الكشف والوقاية .

واضاف حساني خلال كلمة له في اليوم العالمي للتوعية بسرطان عنق الرحم ، إن الدولة المصرية حصلت علي شهادة من الأمم المتحدة توجت الجهود خلال الفترة الماضية فيما يخص ملف السمنة بين طلبة المدارس .

خفض نسبة السمنة بين الطلبة من 12 إلى 8 ٪

وأوضح مساعد وزير الصحة والسكان ، أنه بفضل الجهود التثقيفية والتوعوية التي قامت بها الوزارة مع الشركاء في ملف السمنة بين طلبة المدارس تم خفض نسبة السمنة بين الطلبة من 12 إلى 8 ٪ وهذا بفضل التوعية والتثقيف الغذائي المستمر .