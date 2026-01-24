دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام، بل إن بعض الوجبات تجاوزت الحد اليومي الموصى به بالكامل في وجبة واحدة، ما يثير مخاوف صحية واسعة النطاق.

مخاطر الإفراط في تناول وجبات التيك اواى

ويُعد الملح عنصرًا أساسيًا لوظائف الجسم الحيوية، مثل توازن السوائل وعمل العضلات والأعصاب، إلا أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) توصي بألا يتجاوز استهلاك البالغين 6 جرامات يوميًا.

وأجرى فريق بحثي من جامعة ريدينغ البريطانية تحليلًا شمل 39 وجبة تيك أواي من 23 مطعمًا مختلفًا

شملت مطاعم محلية وسلاسل شهيرة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون أن بعض الوجبات احتوت على ما يصل إلى 10 جرامات من الملح، أي ما يقارب ضعف الكمية اليومية الموصى بها في بريطانيا، و47% من الوجبات تجاوزت كمية الملح المُعلنة في قوائم الطعام.

وتشير الدراسات، إلى أن الإفراط في الصوديوم

أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم

مرتبط بنحو 50% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية

يؤدي إلى إجهاد القلب نتيجة زيادة حجم الدم.

ويُقدّر أن ثلث سكان المملكة المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بينما يعيش نحو 5 ملايين شخص دون تشخيص.

وقال البروفيسور جونتر كونلي، الباحث الرئيسي بالدراسة “من شبه المستحيل على المطاعم تحديد كميات الملح بدقة بسبب اختلاف طرق التحضير والمكونات وحجم الحصص.”

وأضاف: أن “الملصقات الغذائية في قوائم الطعام تُعد مجرد تقديرات تقريبية، وليست قياسات دقيقة، وعلى المستهلكين إدراك تأثيراتها على القلب.

ولم تقتصر مخاطر الإفراط في الملح على القلب فقط، إذ أشارت دراسات حديثة إلى زيادة خطر الاكتئاب بنسبة 45% لدى من يضيفون الملح باستمرار.

ووجد الباحثوت، أن الطعام الذي يحتوي على نسبة كبرة من الملح يزيد من خطر القلق، اضطرابات المزاج الإصابة بـ الخرف بنسبة 19%، بسبب تأثير ارتفاع ضغط الدم على صحة الأوعية الدموية في الدماغ.