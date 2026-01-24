قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
هآرتس: قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل للتنسيق قبل ضرب إيران
بالصور

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام، بل إن بعض الوجبات تجاوزت الحد اليومي الموصى به بالكامل في وجبة واحدة، ما يثير مخاوف صحية واسعة النطاق.

مخاطر الإفراط في تناول وجبات التيك اواى

ويُعد الملح عنصرًا أساسيًا لوظائف الجسم الحيوية، مثل توازن السوائل وعمل العضلات والأعصاب، إلا أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) توصي بألا يتجاوز استهلاك البالغين 6 جرامات يوميًا.

وأجرى فريق بحثي من جامعة ريدينغ البريطانية تحليلًا شمل 39 وجبة تيك أواي من 23 مطعمًا مختلفًا
شملت مطاعم محلية وسلاسل شهيرة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون أن بعض الوجبات احتوت على ما يصل إلى 10 جرامات من الملح، أي ما يقارب ضعف الكمية اليومية الموصى بها في بريطانيا، و47% من الوجبات تجاوزت كمية الملح المُعلنة في قوائم الطعام.

مخاطر الإفراط في تناول وجبات التيك اواى

وتشير الدراسات، إلى أن الإفراط في الصوديوم
أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم
مرتبط بنحو 50% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية
يؤدي إلى إجهاد القلب نتيجة زيادة حجم الدم.

ويُقدّر أن ثلث سكان المملكة المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بينما يعيش نحو 5 ملايين شخص دون تشخيص.

مخاطر الإفراط في تناول وجبات التيك اواى

وقال البروفيسور جونتر كونلي، الباحث الرئيسي بالدراسة “من شبه المستحيل على المطاعم تحديد كميات الملح بدقة بسبب اختلاف طرق التحضير والمكونات وحجم الحصص.”

وأضاف: أن “الملصقات الغذائية في قوائم الطعام تُعد مجرد تقديرات تقريبية، وليست قياسات دقيقة، وعلى المستهلكين إدراك تأثيراتها على القلب.

مخاطر الإفراط في تناول وجبات التيك اواى

ولم تقتصر مخاطر الإفراط في الملح على القلب فقط، إذ أشارت دراسات حديثة إلى زيادة خطر الاكتئاب بنسبة 45% لدى من يضيفون الملح باستمرار.

ووجد الباحثوت، أن الطعام الذي يحتوي على نسبة كبرة من الملح يزيد من خطر القلق، اضطرابات المزاج الإصابة بـ الخرف بنسبة 19%، بسبب تأثير ارتفاع ضغط الدم على صحة الأوعية الدموية في الدماغ.

وجبات التيك أواي مخاطر الملح الصوديوم في الطعام الملح وضغط الدم أضرار الإفراط في الملح صحة القلب الأكل الجاهز التغذية الصحية

المزيد

