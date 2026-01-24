الرئيس السيسي: اللي معندوش عقيدة بشفق عليه.. ربنا كان معانا ونصرنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تؤكد رفضها لتقسيم دول المنطقة أو انشاء ميليشيات موازية للدولة الوطنية، مشيرا إلى أن مصر تؤكد أن تلك الممارسات خط أحمر يهدد أمن مصر الأقليمي.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية عيد الشرطة الـ 74، أن التطرف لم ولن يجد في مصر مأوي، مؤكدا أن الجميع في مصر له كل الحقو

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “اللي معندوش عقيدة بشفق عليه، لأنه بعيد عن ربنا، ومحدش هيضغط عليه عشان يعرف ربنا، وربنا أعز وأكرم وأكبر من أن حد يضغط على حد عشان يعرفه”.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه “ربنا العظيم نصرنا وكان معانا في ظروف الكل مرجعش منها إلا مصر، فله كل الشكر والحمد”